«أيه إم» يواجه بنجاش على كأس الحبتور للبولو

دبي (الاتحاد)

يسدل الستار اليوم على بطولة الحبتور للبولو، بإقامة المباراة النهائية التي تجمع بين فريق «أيه إم» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق أنكورا بنجاش بقيادة خالد العمران، فيما يلتقي على المركزين الثالث والرابع فريق الدكتور عبدالرحمن بقيادة محمد الحبتور، مع فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور.

وكان فريق «أيه إم» قد حقق الفوز الثاني في البطولة على جرين جيتس بنتيجة 7-3، وفي نفس الجولة نجح فريق بنجاش في تجاوز فريق الذئاب بنتيجة 7-6، وتعد حظوظ الفريقين متشابهة لدرجة كبيرة، وتبقى الحظوظ في الملعب لمن يحسم اللقب.

ويحتضن الملعب رقم 2 مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي يلتقي فيها فريق الدكتور عبد الرحمن بقيادة النجم محمد الحبتور، بمواجهة فريق مهر بقيادة شقيقه راشد الحبتور في لقاء عائلي، وكان الفريقان قد بلغا هذه المرحلة من البطولة عقب فوز فريق الدكتور عبدالرحمن على فريق هيسكث 8-5 والفوز الصعب لفريق مهرة على فريق الإمارات 7-5.