14 مواجهة في بطولة الإمارات للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة الإمارات «K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين في نسختها الثانية، بصالة فستيفال أرينا في دبي، من دون جمهور التزاماً بالإجراءات والضوابط الاحترازية بما يكفل السلامة للجميع.

ووجه عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الدعوة إلى روي بيكر رئيس الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، والدكتور باسل الشاعر رئيس الاتحاد العربي لحضور البطولة الاستثنائية والتشاور فيما يخدم اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي.

وتشهد البطولة التي يشارك فيها 28 لاعباً مواجهات ساخنة أهمها اللقاء الأخير في البطولة على بطاقة النزال الرئيسية التي يواجه فيها البطل إلياس حبيبعلي لاعب منتخبنا الوطني، البطل الأيرلندي داميان داركر في وزن تحت 81.4 كجم على حزام البطولة، التي تنطلق بلقاء لاعب منتخبنا الوطني إبراهيم بلال مع مخرودز ابدولوف في وزن 60 كجم، وأمير بورسلان مع نور الدين الغوطي في وزن 66.8 كجم، ولاعب منتخبنا الوطني إبراهيم الحمادي مع سامر بسام في زون تحت 94.1 كجم، وبارفيز خاسانوف مع محمد يوسف في وزن تحت 75 كجم، ويواجه لاعب منتخبنا الوطني محمد مرضي، اسفاليزودا شورتاجون في وزن 66.8 كجم، ومصطفى عواركي مع ميرافزال اختاموف في وزن تحت 81.4.

ويلتقي في الجولة مهدي الجماري مع اللاعب جوشوى ريدغويل في وزن تحت 58.2، وشاكريور جوريف مع مجد رحمون في وزن تحت 62.2، ويلعب مهدي أوباحمو مع جاكونجير محمدي في وزن تحت 64.5، ويخوض لاعب منتخبنا الوطني زكريا الجماري مباراته مع ليناردو روسارو في وزن تحت 58.2، واللاعب مصطفى الطسلق مع عدنان أمير في وزن فوق 94، بينما يلتقي لاعب منتخبنا الوطني أمين المعتصم اللاعب شاكالوف محمد في وزن تحت 71.8، ويلتقي كارلوس براتيس مع مانسوربك توليبوف في وزن تحت وزن 81.4.