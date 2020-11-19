تحدي ركوب الدراجات في شارع الشيخ زايد اليوم

دبي (الاتحاد)

تقام اليوم فعالية تحدي دبي للدراجات الهوائية على شارع الشيخ زايد على مسارين، الأول خاص للعائلات بطول 4 كيلومترات يلتفّ حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي. أما المسار الثاني المفتوح، فيمتد بطول 14 كيلومتراً، وسيكون شارع الشيخ زايد مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدراجات فقط للمرة الأولى على الإطلاق. ويمكن للمشاركين وأصحاب الهمم الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وأيضاً في التوقيت المفضل لديهم.

وفي المقابل، تمنح «جولات المشي والجري في تحدي دبي للياقة» فرصة استكشاف مدينة دبي وممارسة الرياضة في آن واحد. وتُنظم الجولات المجانية برفقة مرشد يومياً ويمكن للجميع، من هواة الهرولة ومحبي الجري، الاختيار من بين ثلاثة مسارات متنوعة: جولة الـ3 كلم من دون مرشد عبر حي الفهيدي التاريخي ومنطقة خور دبي، وجولة الـ5 كيلومترات في «داون تاون دبي».