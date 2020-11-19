النخيرة الخييلي: «الدراجات» تسير بأقصى سرعة لتحقيق حلم الاحتراف

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

أكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن تجربة النادي متفردة في استقطاب لاعبين هواة مميزين يتم صقلهم ليتحولوا إلى دراجين محترفين، وضرب مثلاً بمحمد الغافري الذي توقع له مستقبلاً كبيراً في هذه الرياضة، وأن يكون ضمن صفوف المنتخب الوطني، وواحداً من الدراجين العالميين قريباً، لما يملكه من قدرات مميزة.

وشكر مجلس أبوظبي الرياضي الداعم الرئيسي للنادي و«بيور هيلس» الشريك المهم، كما ثمن الجهود الكبيرة التي يقوم بها مجلس الإدارة برئاسة مطر اليبهوني، والخطط الاستراتيجية التي وضعت لتحقيق نقلة كبيرة في رياضة الدراجات الهوائية، ليس على صعيد المنافسة فقط، بل أيضاً مجتمعياً عبر استقطاب أكبر عدد من الممارسين.

وقال: على صعيد خطط صناعة النجوم، نقوم باستقطاب الهواة المميزين ولدينا بجانب الغافري، عدد من الناشئين «13 و14 سنة» تحولوا من الرياضات الأخرى إلى الدراجات، نعمل على صقل موهبتهم وتطويرهم ليكونوا محترفين في المستقبل، وأضاف: المنتسبون إلى النادي 50 دراجاً، من بينهم براعم وناشئون وشباب وكبار وضمنهم 15 من الفتيات، ونحن نركز كثيراً على البناء القاعدي ونختار المميزين.

أضاف: نتعاون مع فريق الإمارات للمحترفين المتوج أخيراً بطواف فرنسا لاستكشاف المواهب التي يتيح لها الفريق فرصة التدرب، بجانب نجومه والاحتكاك معهم والاستفادة من خبراتهم، كما استقطبنا الشابين عبدالله المنصوري من رأس الخيمة، وخالد معيوف من نادي شباب الأهلي، وهدفنا تأسيس فريق لأبوظبي ونشر اللعبة في الإمارة وفي الدولة، وحالياً نرعى الفرق المجتمعية، وهي شهدت ارتفاعاً في عددها في ظل ظروف الجائحة.

النخيرة الخييلي

وأوضح النخيرة الخييلي: ننظم فعاليات مستمرة لاكتشاف المواهب، وهدفنا أن نكون صوتاً للمجتمع ومحبي هذه الرياضة لتوفير مسارات أكبر في المناطق التي لا يوجد فيها مسارات للدراجات، وقد افتتحنا مركزين للدراجات الهوائية بالعين والظفرة، وهناك مركز ثالث في جزيرة الحديريات يفتتح قريباً، وسيكون مخصصاً للمجتمع بكل فئاته، مع تخصيص جزء منه لتدريبات فريق النادي.

وكشف الخييلي عن أهداف أخرى قائلاً: عبر ممارسة هذه الرياضة، نسعى لتثقيف الدراجين، وبشكل خاص الصغار منهم، حول التغذية الصحيحة، وأن تكون الممارسة سبباً في انتهاج سلوك صحي سليم ينعكس على صحة المجتمع، وفي هذا الجانب نقدم توعية حول ما يضر الصغار مثل بعض المنتجات الغذائية، مثل الحلويات أو منتجات أخرى غير مفيدة، والمشروبات الغازية وما إلى ذلك، وننظم ورشاً باستمرار للتوعية بالتغذية السليمة ومحاربة السمنة والأمراض، وغايتنا مجتمع معافى، وهذه الرياضة تساعد كثيراً للوصول إلى هذه الغاية المنشودة.



فريق قاري في 3 سنوات

كشف النخيرة الخييلي عن خطة لتكوين فريق يكون قادراً على المنافسة قارياً خلال 3 سنوات، وقال: لدينا خطة سنوية حسب السباقات المحلية، وفي الوقت نفسه السباقات العربية والآسيوية، وفي الصيف سنخرج للسباقات الدولية لاكتساب الخبرة والاحتكاك، حتى يقوى عود فريقنا ويكون منافساً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ولدينا مواهب كثيرة يمكنها تحقيق هذا الهدف، لأن سياستنا في التكوين تركز على النوعية وليس الكم، لكننا كذلك نتيح الفرصة كاملة للبراعم والناشئين وكل مجتمع إمارة أبوظبي عبر السباقات المجتمعية.



اهتمام خاص بأصحاب الهمم

أوضح المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية أن النادي يولي عنايةً واهتماماً خاصين بأصحاب الهمم لأنهم شريحة مهمة وفاعلة في المجتمع، حيث يتدربون مع فرق النادي باستمرار، ويشاركون في السباقات المجتمعية، حيث خصصت لهم دراجات يدوية، وذكر أن تدريبات دراجي النادي تتم خلال 4 أيام في الأسبوع، منها 3 أيام في حلبة ياس ويوم في الحديريات.