«ترايثلون دبي للسيدات» في جميرا 27 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

بحثت اللجنة المنظمة لـ «ترايثلون دبي للسيدات» الاستعدادات لتنظيم الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه المجلس بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم الجمعة 27 نوفمبر في شارع جميرا، ويتضمن ثلاث رياضات هي: السباحة، الدراجات الهوائية، والجري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر نادي دبي للسيدات، بحضور ممثلين من مجلس دبي الرياضي، ونادي دبي للسيدات، وشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتم خلال الاجتماع استعراض مسارات سباق السباحة والدراجات الهوائية والجري التي ستمر خلالها المتسابقات، وتمت مناقشة مواعيد الإشغالات الجزئية للطرق خلال مرور سباق الدراجات الهوائية، كما تمت مناقشة كافة الخطط والاستعدادات لتنظيم الترايثلون، واستعرضت كل مؤسسة دورها في تأمين السباق، وتوفير كافة سبل السلامة للمتسابقات والمتطلبات الخاصة بالتنظيم.

وتتواصل عملية التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة الرابعة لجميع النساء من مختلف الجنسيات، بدايةً من عمر 15 سنة فما فوق.