«السباحة» تحدد أجندة مشاركاتها الدولية في 2021

أبوظبي (وام)

أكد جمعة سعيد البلوشي نائب رئيس اتحاد السباحة، رئيس لجنة المنتخبات، أن الاتحاد رفع أجندة مشاركاته في عام 2021 للجنة الأولمبية الوطنية من أجل التنسيق والاعتماد.

أضاف: الأجندة تتضمن 6 مشاركات خارجية دولية، هي: دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت خلال الفترة من 7 إلى 17 مارس 2021 وسيمثل فيها المنتخب 10 لاعبين، ودورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة بمدنية سانيا في الصين خلال الفترة من 2 إلى 10 أبريل 2021 والتي سيشارك فيها المنتخب بـ 5 لاعبين ولاعبات.

تتضمن أجندة العام المقبل أيضاً المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 21 إلى 30 مايو، ودورة الألعاب الأولمبية بطوكيو في حالة التأهل لها خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس، وكذلك دورة التضامن الإسلامي خلال الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر بمدينة قونية، بالإضافة إلى دورة الألعاب الآسيوية للشباب بمدينة شانتو الصينية خلال الفترة من 20 إلى 28 نوفمبر.