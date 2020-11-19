ريد يطارد لقب «جولف دبي»

دبي (الاتحاد)

يتقدم الأميركي باتريك ريد، متصدر ترتيب «السباق إلى دبي» ، قائمة المشاركين في بطولة جولة موانئ دبي العالمية في الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر المقبل، في عقارات جميرا للجولف بدبي، ويطمح لكي يكون أول أميركي يتوج كأفضل لاعب في موسم الجولة الأوروبية.

يتصدر ريد، نجم كأس رايدر، الذي فاز بلقب بطولة الماسترز 2018، حالياً ترتيب «السباق إلى دبي» المقدمة من رولكس، بفارق أكثر من 450 نقطة عن الإنجليزي تومي فليتوود بطل نسخة 2017، والذي سيتوجه أيضاً إلى عقارات جميرا للجولف الشهر المقبل مع نخبة من اللاعبين العالميين، منهم: الأميركي كولين موريكاوا والإنجليزي لي ويستوود والفرنسي فيكتور بيريز، الذين يتواجدون في قائمة الخمسة الأوائل على ترتيب الموسم الحالي لـ«السباق إلى دبي».

لم يُخفِ ريد، البالغ من العمر 30 عاماً، هدفه بالفوز بلقب «السباق إلى دبي» منذ انضمامه لأول مرة إلى عضوية الجولة الأوروبية في عام 2015، حيث حل في المركز الثاني بعد داني ويليت في عام 2018، في المنافسات التي تقام سنوياً ملعب الأرض في عقارات جميرا للجولف، واستطاع أن يكون ضمن العشرة الأوائل مرتين في أربع مناسبات في ختام «السباق إلى دبي».