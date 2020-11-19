الشارقة والنصر.. «الضوء الأخضر»!

علي معالي (الشارقة)

الأنظار تتجه إلى القمة المرتقبة والاستثنائية في كل شيء، ليس لأنها بين المتصدر والوصيف، أو بين فريقين يقدمان أفضل أداء، ويجمعان «الغلة الوفيرة» حتى الآن، ألا يكفي أن الشارقة صاحب العلامة الكاملة «15 من 15»، والنصر أهدر نقطتين فقط، ويملك 13 نقطة، وبالتالي ليس غريباً أن يطلق عليها مباراة «الضوء الأخضر» لما يمكن أن يكون عليه الموقف في نهاية المشوار!

القمة المثيرة ترافقها العديد من الأرقام تجعل منها موقعة هي الأقوى والأعنف والأشرس بين الناديين الكبيرين، الفريقان لعبا معاً من قبل في الجولة نفسها «السادسة» في زمن الاحتراف، موسم 2011 - 2012، ولكنها المرة الأولى التي يخوضها «الملك» وهو على القمة، ويطارده «العميد».

فارق النقطتين لمصلحة الشارقة يجعل الهدف الأهم لكل فريق، هو كيفية حصد الانتصار، و«الأبيض» لا يريد التفريط في قمته التي يتصدرها منذ الانطلاقة، و«الأزرق» يرغب في الانقضاض عليها، ليس هذا فحسب، بل إن مشوار الفريقين منذ انطلاق دوري المحترفين يؤكد أن موقعة اليوم، ربما تكون مباراة «فض الشراكة»، في عدد الانتصارات.

التقى الفريقان 21 مرة منذ موسم 2008 - 2009، موعد انطلاق دوري المحترفين، تفوق الشارقة 8 مرات، وهو عدد انتصارات «العميد»، والتعادل 5 مرات، وبالتي فإن فوز أي منهما اليوم يجعله يتفوق في مرات الانتصار.