الوصل والعين.. «ظرف طارئ»!

مراد المصري (دبي)

يلتقي الوصل والعين في مباراة كلاسيكية تجمع بين عملاقين حصدا الدوري 20 مرة فيما بينهما، بواقع 13 لقباً من نصيب «الزعيم» الأكثر تتويجاً، و7 مرات لـ «الإمبراطور» ثاني أكثر من رفع الدرع، إلا أن المواجهة هذه المرة تأتي في ظل «ظرف طارئ»، بالنظر إلى انطلاقة «الأصفر» التي جاءت متذبذبة، وكلفته الخسارة ثلاث مرات، مقابل فوزين في أول 5 جولات، وفي المقابل فإن «البنفسج» يفتقد عدداً كبيراً من أبرز نجومه، نتيجة أسباب مختلفة، إلى جانب انطلاقته الأقل من الطموحات، بدليل أنه جمع 8 نقاط من أصل 15 نقطة ممكنة.

ويتطلع «الفهود» إلى الاستفادة من حالة عدم الاستقرار التي يمر بها منافسه، من أجل انتزاع فوز يتطلع إلى عشاقه، وذلك بالنظر إلى السجل الحالي بين الفريقين في عصر الاحتراف، الذي حقق خلاله الوصل الفوز مرتين فقط، مقابل 15 انتصاراً للعين، والتعادل 5 مرات في 22 لقاءً سابقاً.

من جانبه، يسعى العين لاقتناص فوز سيكون ثميناً للغاية، بالنظر إلى الأجواء المحيطة بالمباراة، ويعاني الفريق من غياب أسماء عدة، منها الكازخستاني إسلام خان للإيقاف، وثنائي قلب الدفاع محمد شاكر وإسماعيل أحمد، والياباني شيوتاني لوصوله إلى البطاقة الصفراء الثالثة، وسط محاولات لتجهيز أحمد برمان، وويلسون إدواردو في الوقت اللازم لخوض المباراة، وانتظار الحكم على جاهزية التوجولي لابا.