«الفرسان» و«فخر أبوظبي».. حوار «فارق النقطة»!

منير رحومة (دبي)

تختتم الجولة السادسة لدوري الخليج العربي غداً، بإقامة ثلاث مباريات قوية ومثيرة، أبرزها السهرة التي تقام باستاد راشد في دبي، وتجمع شباب الأهلي والجزيرة، حيث ستكون الجماهير على موعد مع عرض فني خاص، بفضل النجوم المميزين بالفريقين، والإمكانات الكبيرة لكل منهما، بوصفهما مرشحين دائمين للمنافسة على الألقاب في كل موسم.

ويحتل «الفرسان» المركز الخامس في الترتيب وله 9 نقاط، وبفارق نقطة عن «فخر أبوظبي»، مما يجعل اللقاء على درجة كبيرة من الأهمية، حيث يعول أصحاب الأرض على النقاط الثلاث من أجل العودة إلى سكة الانتصارات واللحاق بأصحاب الصدارة، والأمر نفسه بالنسبة للضيوف الذين يرغبون بدورهم في تعديل الصورة بعد توديع كأس الخليج العربي مبكراً، والخسارة أمام الشارقة في الجولة الماضية للدوري، وبالتالي انتزاع نتيجة إيجابية من دبي ترفع المعنويات، وتضع الفريق على سكة الانتصارات، مع استئناف مشوار المنافسات. وتحفل مباريات «الفرسان» و«فخر أبوظبي» بالندية والتشويق، مما يجعل التوقع بالنتيجة مهمة صعبة في كل مواجهة بين الفريقين.

والمباراة الثانية في برنامج الغد، تجمع بين الوحدة صاحب المركز الرابع، بعشر نقاط، وعجمان الذي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، ويعيش «البرتقالي» أصعب بداية في دوري الخليج العربي، مكتفياً بنقطتين فقط، ليحتل أحد المراكز المتأخرة بالجدول.

ويرغب «العنابي» في الاستفادة من الظروف الصعبة التي يمر بها منافسه، ومواصلة صحوة المرحلة الأخيرة، وتشديد الملاحقة على فرق المقدمة، أما «البرتقالي» فيعمل بجدية من أجل إنقاذ وضعه مبكراً، حتى لا يتعقد الأمر، وتصعب مهمة الخروج من «المنطقة الحمراء».

وبالنسبة للمواجهة الأخيرة في مباريات الغد، فتجمع بين الظفرة صاحب المركز الثامن بسبع نقاط، مع خورفكان صاحب النقطة الوحيدة في رصيده، ويسعى «فارس الظفرة» لاستغلال عامل الملعب، وحصد ثلاث نقاط مهمة، تعوض الخسارة الكبيرة أمام العين في الجولة الماضية برباعية كاملة، ورفع المعنويات بعد الخروج من كأس الخليج العربي، وبالتالي تصحيح الوضع بداية من الغد، أما خورفكان فيعول على اكتمال التشكيلة الأساسية، ونجاحه في عرقلة شباب الأهلي خلال الجولة الماضية، وبالتالي مواصلة الصحوة والعمل على الخروج من قاع الترتيب.



زاراجوسا: إسعاد الجماهير

دبي (الاتحاد)

أبدى الإسباني زاراجوسا مدرب شباب الأهلي، احترامه للجزيرة الذي يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، متوقعاً مباراة قوية بين الفريقين الأكثر تمريراً في الدوري. وأشار إلى أن فريقه سيكون جاهزاً بعودة اللاعبين المصابين، وشدد على أنهم يتطلعون إلى تقديم مستوى جيد، والحصول على النقاط الكاملة، لإسعاد الجماهير.

وقال: الفريق الخاسر في المباراة، لن يفقد فرصته في المنافسة على اللقب، لأن الوقت لا يزال مبكراً، كما أن هناك مباريات أخرى مهمة مثل الشارقة والنصر. وأضاف: أحمد خليل يتدرب بصورة طبيعية، ونتوقع أن يعود للمشاركة خلال المباريات المتبقية.



كايزر: تعديل المسار

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، مباراة فريقه أمام شباب الأهلي بالصعبة والقوية، وقال: نحن أمام فريق يلعب كرة قدم ممتعة، كما أنه يملك خط وسط متميزاً، وهجوماً قوياً للغاية، لذلك أتوقع أن تكون المباراة مثيرة.

وأضاف: نلعب مباراة أمام منافس على القمة، وهي المباراة الثانية التي نخوضها مع منافس كبير بعد الشارقة، وشدد على أن الجزيرة سوف يلعب من أجل الفوز وتعديل المسار، خاصة أن الفوز يمنح الفريق قوة كبيرة.

وأشار إلى أن اللاعبين الدوليين شاركوا في تدريب الفريق، أمس، إلا أنه لا يعرف مدى إمكانية مشاركتهم، خاصة أنهم عائدون بمشاكل بدنية من معسكر المنتخب.

وأضاف: لا أعرف السبب وراء هذه المشاكل، لكن كل ما أعرفه أن حالتهم كانت جيدة للغاية قبل التوجه للمعسكر الدولي، مشيراً إلى أنه قادر على التعامل مع مختلف المشاكل التي تواجه الفريق، خاصة على صعيد الاستدعاء الدولي.



رازوفيتش: علينا القتال

محمد سيدأحمد (أبوظبي)

طالب فوك رازوفيتش مدرب الوحدة لاعبيه بالقتال، من أجل الفوز أمام عجمان، وأن يقدم كل لاعب أفضل ما عنده خلال الـ90 دقيقة، محذراً من خطورة المنافس، خاصة الأطراف، مؤكداً أن «العنابي» يتعامل بذكاء مع اللقاء.

وقال: مباراة مهمة للغاية، وعجمان لديه حافز كبير، وعندما لعبنا معه ودياً خسرنا، ويجب أن نملك الحافز، لا توجد مباراة سهلة في الدوري، والتركيز العالي ومضاعفة الجهد هما المطلوبان في كل جولة بالمسابقة.

وأضاف: يجب أن نتأقلم مع ظروفنا الحالية، لدينا بعض الغيابات، من بينهم خليل إبراهيم الذي ما زال ليس جاهزاً، ونأمل أن يلحق بالفريق بعد المباراة.



الرمادي: الفوز يضعنا في الأمان

رضا سليم (دبي)

أشار أيمن الرمادي، مدرب عجمان، إلى أن مباراة الوحدة أكثر أهمية لـ «البرتقالي»، نظراً لحاجته إلى النقاط لدخول منطقة الأمان، وقال: لدينا ثقة بأن الفريق سيقدم مستوى جيداً، و«البرتقالي» قادر على اللعب بأي تشكيلة، مثلما حدث في المباريات الماضية، حيث قدمنا مستوى متميزاً أمام النصر، ولم نكن نستحق الخسارة، وأيضاً أمام بني ياس رغم العدد الكبير من الإصابات في الفريق.

وكشف الرمادي عن عودة الغاني وليام أوسو إلى التشكيلة، بعدما غاب في مباراة الفجيرة بكأس الخليج العربي للإصابة، وقال: الوحدة من الفرق المنافسة على الدوري، ولديه مجموعة من اللاعبين المميزين، ولكن فريقنا يتعامل مع المباراة بحجم قوتها، وحاجتنا للخروج بنتيجة إيجابية.



فيلسيوفينتش: دوافع قوية

أبوظبي (الاتحاد)

وصف فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، لقاء فريقه مع خورفكان بالصعب، مؤكداً أن «الفارس» عمل بصورة جيدة، خلال الفترة السابقة، حتى يكون في قمة الجاهزية، مشيراً إلى أن لاعبيه يملكون دوافع قوية للفوز، لكن الأهم هو التركيز العالي، من الثانية الأولى، وحتى الأخيرة.

وقال: مسعود سليمان عاد إلى المجموعة، لكننا سنفقد بجانب سلطان الغافري وعمران الجساسي، جهود إبراهيم سعيد وسعيد الكثيري، ونرى كيف سيكون الوضع، وبالتأكيد ظروفنا أفضل نسبياً مقارنة بالفترة الماضية، وندرك صعوبة المباراة، وخورفكان فريق جيد وطموح، رغم أنه حصل على نقطة واحدة فقط في الجولات السابقة، وأعتقد أننا سنقدم مباراة جيدة.



زاناردي: نعرف الهدف

فيصل النقبي (خورفكان)

شدد البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان، على أن فريقه يذهب إلى منطقة الظفرة، للعودة بالنقاط الثلاث، وهو الهدف الأساسي الذي لـ «النسور» خلال اللقاء، مؤكداً أن الفريق عاقد العزم على الاستفادة من التأهل في كأس الخليج العربي معنوياً.

وأضاف: قدمنا مباريات جيدة خلال الفترة الأخيرة، وراض عن أداء اللاعبين، ولدي علاقة متميزة معهم، ونحن نتعامل مع كل مباراة بشكل جيد.

وقال: جاهزون تماماً للقاء، وأقمنا معسكراً إعدادياً جيداً في أبوظبي، وواثق بأننا سنعود من الظفرة بالنقاط الثلاث إذا قدمنا الأداء الجيد.

وأضاف: قلت للاعبين إننا قادرون على المضي جيداً في كأس الخليج، مع تقديم أداء جيد للفوز في اللقاءات المقبلة بالدوري، وعلينا أن نثبت ذلك على أرض الواقع.