علي ثاني: فوز الشارقة بيد «إيجور»

علي معالي (دبي)

أكد علي ثاني لاعب الشارقة والمنتخب الأسبق، أنه على مدار التاريخ، تشهد مباريات «الملك» و«العميد» قوة وندية، وقال: إن تقدمهما السباق هذه المرة، بعد 5 جولات، يمنح اللقاء المرتقب اليوم قمة المتعة والإثارة.

وأضاف: الشارقة يملك الموهبة إيجور كورونادو واللاعب عندما يريد أن يفوز، لن يقف أي أحد أمام «الملك»، وهو «مفتاح سحري» لا مثيل له، وإيجور له الكلمة دائماً لمصلحة الشارقة، ويستطيع تحويل «دفة» المباراة في الوقت الذي يريده.

وأضاف: «الأزرق» تحسن دفاعياً، كما أنه «مرعب» هجومياً، بوجود لاعبين يملكون قدرات عالية، مثل منديز وتيجالي، وسيكون النصر مصدر قلق للشارقة.

وقال: العنبري مدرب الشارقة يملك مجموعة رائعة من اللاعبين، نجح في قيادتهم لخدمة مصلحة الفريق، ويستطيع نجومه قلب الموازين، وإذا سجل النصر 3 أهداف مثلاً، فإن إيجور قادر على إحراز 5 أهداف، ولا أشعر بأي قلق أو خوف على فريقي.

وعاد علي ثاني إلى ذكرياته مع مباريات الشارقة والنصر، وقال: في موسم 1993- 1994، عانيت من إصابة قبل لقاء الفريقين وكنت أعالج وقتها في النصر، وطالتني الاتهامات بأنني لا أريد المشاركة، وتحدثت مع الدكتور مصطفى عبيد طبيب فريق النصر، الذي طلب مني التحامل على نفسي، وتم تكثيف العلاج صباحاً ومساءً، وقلت لإدارة الفريق إذا كان الشارقة متأخراً في النتيجة فلن أتردد في اللعب، ومع بداية الشوط الثاني سجل النصر هدفاً، وعندما شاركت نجحت في تسجيل هدف التعادل من أول لمسة، وصنعت الثاني لإبراهيم مير.