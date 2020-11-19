«الآسيوي» يشدد الرقابة على الأندية المحترفة

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت رابطة المحترفين أمس الأول، ورشة عمل تراخيص الأندية، تحضيراً لانطلاق دورة التراخيص 2021-2022، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وين مين سي إداري تراخيص الأندية في الاتحاد الآسيوي، وأعضاء لجنة التراخيص الابتدائية ولجنة الاستئناف، وشارك فيها مسؤولو التراخيص والمالية في الأندية المحترفة.

وهنأ الحوسني الأندية المحترفة بحصولها على الترخيص الآسيوي دورة 2020-2021، وقال: الإنجاز تحقق بفضل مجهودات وحرص الأندية على التفوق والتميز، الفترة الماضية كانت عصيبة على الجميع بسبب ظروف جائحة كورونا المستجد، لكننا تجاوزنا التحديات والصعوبات، من خلال التعاون المثمر بين الأندية والرابطة.

ودعا الحوسني ممثلي الأندية إلى مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق النجاح المنشود، موضحاً أن نظام ترخيص الأندية مرتبط بمواعيد محددة من الاتحاد القاري، وطالب الأندية بتسليم المستندات المطلوبة في وقت مبكر، حتى تتمكن إدارة التراخيص في الرابطة من مراجعتها ومد الأندية بأي ملاحظات أو نواقص قبل انتهاء الموعد الرسمي للتقديم.

وتواصلت فعاليات ورشة العمل بعرض قدمته وين مين سي إداري تراخيص الأندية بالاتحاد الآسيوي، شرحت خلاله التحديثات في موقع تراخيص الأندية الإلكتروني للاتحاد الآسيوي، ثم استعرض ستيورات لارمان مدير إدارة تراخيص الأندية والتطوير برابطة المحترفين، أبرز التحديات والصعوبات التي واجهتها الأندية، خلال فترة الترخيص السابقة.

وتأتي أهمية ورشة العمل الخاصة بنظام التراخيص الجديد، لإطلاق الاتحاد الآسيوي آلية جديدة، تهدف لزيادة التتبع والرقابة للأوضاع المالية لكافة الأندية الآسيوية المحترفة، بما يضمن مزيداً من الشفافية المالية، حيث تم إدخال تعديلات على النظام الجديد يتعلق بآلية تقديم المستندات للحصول على الرخصة، عبر الموقع الإلكتروني، وفق متطلبات جديدة تساعد الاتحاد الآسيوي وإدارة التراخيص الآسيوية على تتبع الالتزامات المالية، بالنسبة للأندية واللاعبين، وكيفية تتبع الالتزامات المالية المطلوبة، بما يضمن مزيداً من دقة المعلومات الخاصة بهذا الجانب في «القارة الصفراء».

ومن جانبه، استعرض جابر دبابنة مدير التدقيق المالي للأندية في الرابطة، مستجدات التعديلات التي أجريت على المعيار المالي في دورة 2021-2022.

وشهدت الفترة الثانية من الورشة الاطلاع على التعديلات التي طرأت على اللوائح الخاصة بالدورة الجديدة، والاستخدام الأمثل لنظام الترخيص في الأندية، من خلال عرض قدمه عبدالله مبارك، ضابط أول تراخيص الأندية برابطة المحترفين، بالإضافة إلى شرح للمحاور المتعلقة بعملية الحصول على التراخيص والجدول الزمني المرتبط باستكمال الطلبات.