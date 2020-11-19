التحقق من 267 حالة بـ «الفار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إحصائيات رقمية تتعلق بقرارات التحكيم، خلال الجولات الخمس الأولى، بالإضافة إلى جولتي كأس الخليج العربي، وأكدت خلالها على استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد خلال 41 مباراة بالبطولتين.

وبلغ عدد الحالات التي تم التحقق منها باستخدام «الفار» 267 حالة، وبلغ الوقت المستغرق في التحقق من تلك الحالات بمتوسط 48:38 ثانية، وتلك الحالات مقسمة بواقع 31 حالة تم استدعاء حكم الساحة فيها من حكم الفيديو، لإجراء مراجعة تليفزيونية من خلال شاشة «الفار» بالملعب، وبناءً على المراجعة تم تصحيح 27 قراراً من تلك الحالات، بينما لم يتم تصحيح 4 قرارات، نظراً لاتخاذ حكم الساحة القرار الصحيح، بالإضافة إلى حالة واحدة لم تتم مراجعتها من حكم الفيديو.

وبلغ عدد الحالات التي تمت مراجعتها من حكم الساحة 23 حالة في متوسط الوقت المستغرق في التحقق من تلك الحالات 76:39 ثانية، إضافة لثماني حالات تمت مراجعتها من حكم الفيديو في متوسط الوقت المستغرق الذي بلغ 173: 12 ثانية.

أما بالنسبة لنوعية الحالات التحكيمية التي تمت مراجعتها في تلك المباريات، فتمت مراجعة 144 حالة مرتبطة بالأهداف خلال تلك المباريات «41 مباراة»، وفق حكم الساحة في 134، فيما تدخل حكم الفيديو لتصحيح قرار الحكم في 10 حالات، كما تمت مراجعة 87 حالة مرتبطة بمنطقة الجزاء، منها 72 حالة صحيحة، وصحح حكم الفيديو القرار في 11 حالة، بينما لم يصحح حكم الساحة القرار في 4 حالات بعد المراجعة التليفزيونية داخل الملعب.

وتمت مراجعة 35 حالة مرتبطة بالطرد، منها 33 حالة وفق حكم الساحة في قراراته، بينما تدخل حكم الفيديو لتصحيح حالتين فقط، وتدخل حكم الفيديو في حالة واحدة لتصحيح هوية لاعب حصل على إنذار لا يستحقه، حيث تم توجيه حكم الساحة للاعب المستحق للإنذار.