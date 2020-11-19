الإمارات والبطائح.. «المواجهة المرتقبة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تنطلق اليوم الجولة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، في سباق البحث عن النقاط لتحسين المراكز، والبقاء في دائرة المنافسة على الصدارة، حيث يستضيف العروبة فريق العربي، ويواجه الحمرية ضيفه دبا الفجيرة، ويستقبل الإمارات فريق البطائح في «قمة الجولة»، على أن تستكمل المباريات غداً، بمواجهتي التعاون مع مصفوت، ودبا الحصن مع الذيد.

ويسعى العروبة صاحب النتائج الجيدة في تمهيدي الكأس والتي تصدر بها المجموعة الثانية، لتعويض خسارته الأولى أمام دبا الفجيرة بهدفين، في لقاء قوي أمام العربي الذي جنبته القرعة، خوض الجولة الأولى، الأمر الذي مثل فرصة جيدة لترتيب أوضاعه ورفع مستوى التركيز للقاء اليوم، حتى يضمن المنافسة على النتيجة الجيدة في مباراة قوية.

وفي المواجهة الثانية، يتطلع الحمرية إلى التعويض أيضاً، بعدما خسر الجولة الأولى أمام البطائح 1-2، وتمثل مباراة اليوم أهمية كبيرة لاستعادة التوازن رغم الصعوبات، نظراً للإمكانات الكبيرة لـ «النواخذة»، كما أن أي نتيجة سلبية تلقي بظلال قاتمة على مستقبل مدربه التونسي غازي الغرايري، لأن تراجع النتائج في أول جولتين، يضع الفريق بعيداً عن دائرة المنافسة على المراكز الأولى، بينما يهدف دبا الفجيرة إلى تعزيز الفوز الأول، وحصد النقاط لأن اللقاء بمثابة مواجهة مباشرة مع أحد المرشحين للمنافسة على الصعود.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة المهمة بين صقور الإمارات المتصدر بفارق الأهداف، وضيفه البطائح في قمة مبكرة، من شأنها أن تحدد بدرجة كبيرة مسارهما في البطولة، بعد فوزهما على الذيد 3-1 والحمرية 2-1 في الجولة الأولى، كما أن المواجهة ثأرية بدرجة كبيرة لأن فريق الإمارات تغلب على البطائح 4- 3، ضمن الجولة الأخيرة لتصفيات الكأس، وتمكن من التأهل إلى دور الـ 16، لمواجهة اتحاد كلباء وأقصى البطائح، الأمر الذي يمنح اللقاء مؤشرات قوية على الإثارة التي يتوقع أن تكون حاضرة في الملعب بين اللاعبين، في ظل التكافؤ الواضح في الإمكانات الفنية.