بطولة «دبي الرياضي» للأكاديميات تنطلق غداً

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً النسخة الخامسة من بطولة مجلس دبي الرياضي للأكاديميات الرياضية لكرة القدم التي ينظمها المجلس في ملاعب «مركز كرة القدم» بمدينة دبي الرياضية، بمشاركة 52 فريقاً من 18 أكاديمية خاصة.

ويشارك في البطولة 1000 لاعب ولاعبة يتوزعون على 6 فئات سنية هي: 8 و10 و12 سنة للأولاد والبنات، 14 و16 و18 سنة للأولاد فقط، وتتضمن البطولة إقامة 280 مباراة من 21 نوفمبر إلى 6 مارس المقبل، وتقام جميعها وفق الإجراءات الوقائية الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة في دبي، بما يحافظ على سلامة اللاعبين وجميع المشاركين في التنظيم.