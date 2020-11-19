دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا وبلجيكا يكملان «مربع الذهب»

باريس (أ ف ب)

لحقت إيطاليا وبلجيكا بفرنسا وإسبانيا، إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه البوسنة والهرسك 2-صفر، والثاني على ضيفه الدنمارك 4-2، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

في المباراة الأولى سجل أندريا بيلوتي ودومينيكو بيراردي الهدفين، ما منح إيطاليا بطاقة التأهل، لتكون بين الأربعة الكبار عن المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة، بفارق نقطة أمام هولندا الفائزة بدورها على مضيفتها بولندا 2-1، ليتجمد رصيد الأخيرة عند 7 نقاط والبوسنة التي ضمنت هبوطها إلى المستوى الثاني في المركز الرابع بنقطتين.

وأبقى منتخب إيطاليا على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين توالياً، بينها 11 فوزاً متتالياً «إنجاز تاريخي للمنتخب»، فهو لم يذق طعم الخسارة منذ ما يزيد على 800 يوم، وتعود هزيمته الأخيرة للنسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال «صفر-1» في العاشر من سبتمبر 2018.

وغاب مدافعا يوفنتوس المخضرمان جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة، وهداف أوروبا والدوري المحلي في الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي بسبب «كوفيد-19»، وهو ما تسبب أيضاً بغياب المدرب روبرتو مانشيني للمباراة الثانية على التوالي، ما منح مساعد المدرب ألبيريكو إيفاني فرصة قيادة «الآزوري» لمرة جديدة من مقاعد البدلاء.

وقال مانشيني في اتصال هاتفي مع قناة «راي» التلفزيونية الإيطالية:« لا يسعني إلا أن أشكر الجميع، بمن فيهم أولئك الذين لم يكونوا هناك، مثلي»، في إشارة إلى المصابين.

بدوره أهدى إيفاني الفوز لمانشيني، وقال: «أعتقد أن الشباب قدموا هدية رائعة لـ «مانشيني»، إنه بالتأكيد سعيد جداً الآن، بلجيكا وفرنسا وإسبانيا، نتطلع إلى مواجهة أفضل المنتخبات في أوروبا في النهائيات، لنرى ما هو المستوى الذي وصلنا إليه، وأعتقد أن مستوانا متقارب معهم، دعونا نرى ما إذا كان صحيحاً».

وأضاف: «نحن نؤمن دائماً، بأن النتائج تأتي في النهاية إذا لعبت كرة قدم جيدة، لقد لعبنا، ونحن نضع في الاعتبار هذا الموضوع لفترة طويلة، لا يسعنا إلا أن نشكر الشباب على ما يقدمونه لتكريم هذا القميص».

وبعد خسارته أمام هولندا 1-3 الأحد في الجولة الماضية، قرر المدرب البوسني دوسان بايفيتش خوض المباراة بتشكيلة مطعمة بلاعبين جدد، خاصة بعد الكشف عن إصابات عدة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، من بينهم نجم روما إدين دزيكو.

استحوذ المنتخب الإيطالي على مجريات المباراة منذ انطلاقها، وهدد مرمى مضيفه أكثر من مرة، من دون النجاح في هز الشباك، إلى أن جاءت الدقيقة 22، حينما خطف لورنسو إنسينيي الكرة من منتصف الملعب، وتقدم بها ثم مررها أمامية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها بيلوتي بتسديدة مقصية في الزاوية الضيقة للحارس كينان بيريتش لمست القائم الأيمن، وأكملت طريقها إلى الشباك.

وأنقذ بيريتش مرماه من هدف ثان، بعدما أبعد تسديدة مهاجم ساسوولو بيراردي من مسافة قريبة بطريقة ممتازة، وأهدر إنسينيي هدفاً كان في المتناول، لكن تسديدته من على مشارف منطقة الجزاء مرت بمحاذاة القائم الأيسر لمرمى البوسنة.

وقال إنسينيي بعد المباراة: «كنا نعرف أنها مباراة صعبة، لأننا واجهنا مشاكل عديدة، ومع ذلك، كنا مصممين جداً، وأظهرنا شخصية رائعة في فرض طريقتنا، كما نحاول دائماً، نحن نرتدي قميص المنتخب الوطني بكل فخر واحترام».

وواصل المنتخب الإيطالي مسلسل إهدار الفرص في الشوط الثاني، خاصة عن طريق بيلوتي وإنسينيي.

وفي سيناريو مشابه لما حدث في الهدف الأول، مرر مانيول لوكاتيلي الكرة أمامية إلى بيراردي الذي كسر مصيدة التسلل وسددها مقصية «على الطاير» بيسراه في شباك صاحب الأرض في الدقيقة 68.

وقلبت هولندا تأخرها بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفتها بولندا.

وبعدما كان كاميل جوزياك البادئ بالتسجيل في الدقيقة الخامسة، أدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 77 من ركلة جزاء سددها ممفيس ديباي، قبل أن يسجل جورجينو فينالدوم هدف الفوز في الدقيقة 84.

في المجموعة الثانية، أكد منتخب بلجيكا جدارته بالمركز الأول لتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الدنماركي 4-2.

افتتح يوري تياليمان التسجيل لبلاده سريعاً بتسديدة يسارية من خارج منطقة في الدقيقة الثالثة، لكن جوناس ويند أدرك التعادل للدنمارك، بعد أقل من ربع ساعة بضربة رأسية في الزاوية الأرضية اليمنى في الدقيقة 17.

وانتظر روميلو لوكاكو نجم الإنتر الإيطالي حتى الشوط الثاني ليهز الشباك مرتين. الأولى بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيفين دي بروين في الدقيقة 57، والثاني بضربة رأس من مسافة قريبة، بعد تمريرة عرضية من ثورجان هازار في الدقيقة 70.

وارتكب حارس ريال مدريد الإسباني تيبو كورتوا خطأ أسفر عن هز شباكه وتقليص النتيجة إلى 2-3 في الدقيقة 86، لكن تسديدة دي بروين اليمينية أعادت الفارق إلى هدفين في الدقيقة 88.

ورفع «الشياطين الحمر» رصيدهم إلى 15 نقطة بخمسة انتصارات وهزيمة واحدة، بفارق خمس نقاط عن الدنمارك وإنجلترا التي فازت في مباراة هامشية على آيسلندا المغادرة نحو المستوى الثاني 4- صفر سجلها ديكلان رايس في الدقيقة 20، ومانسون ماونت في الدقيقة 24، وفيل فودين في الدقيقتين 80 و84، علماً أن منتخب «الأسود الثلاثة» كان فقد آماله ببلوغ نصف النهائي في الجولة السابقة، بخسارته أمام بلجيكا صفر-2.

ويعد منتخب آيسلندا الذي لعب بعشرة لاعبين جراء طرد بيركير سيفارسون في الدقيقة 54، الوحيد الذي لم يحرز أي نقطة ضمن جميع المنتخبات المشاركة في جميع المستويات.

وستحسب قرعة المربع الذهبي في الثالث من ديسمبر المقبل، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي والنهائي ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في إيطاليا على ملعبي سان سيرو ويوفنتوس ستاديوم، بين السادس والعاشر من أكتوبر من العام المقبل.