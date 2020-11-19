لوكاكو: نجاعة هجومية وقوة دفاعية

لوفين (رويترز)

قال روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا، إن منتخب بلاده يستطيع اللعب بسلاسة وتقديم كرة هجومية، لكنه قادر أيضاً على تحقيق النتائج بعد الفوز 4-2 على الدنمارك، وبلوغ الدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وكانت بلجيكا واحدة من المنتخبات الأوروبية، صاحبة الأداء الثابت في السنوات الأخيرة، لكن رغم تصدرها التصنيف العالمي بدت ضعيفة تحت الضغط، عندما لا تسيطر على المباريات.

وأشار لوكاكو إلى أن الأداء الهجومي لبلجيكا بقيادة إيدن هازارد وكيفن دي بروين، اندمج الآن مع فاعلية دفاعية تمنح المنتخب القدرة على التعامل مع المشاكل.

وأضاف لوكاكو بعد فوز أمس الأول، الذي لم يعبر عن سيطرة الدنمارك على فترات من المباراة: «أثبتنا أننا نستطيع خوض مباريات صعبة، ونستطيع مواجهة الفرق الأضعف، لكن أيضاً نعرف كيف نفوز عندما نحتاج إلى فعل ذلك، حتى لو لم نقدم أفضل ما لدينا، عندما نكون بحاجة للدفاع نفعل ذلك، ونعتمد على الهجمات المرتدة.

وواصل لوكاكو تألقه بتسجيل هدفين، ليرفع رصيده إلى 57 هدفاً في 89 مباراة مع بلجيكا.