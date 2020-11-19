«الخماسية الثقيلة» تغتال أحلام «الدب»

(رويترز)

فازت التشيك 2-صفر على جارتها سلوفاكيا، لتخطف بطاقة الترقي إلى القسم الأول لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم من اسكتلندا، بينما انتهت آمال روسيا في الصعود بهزيمة مذلة 5- صفر في صربيا، لتذهب البطاقة إلى المجر. وصعدت ويلز إلى القسم الأول بفوزها 3-1 على فنلندا، وأكملت النمسا عقد المتأهلين بالتعادل 1-1 مع ضيفتها النرويج.

وبدأت اسكتلندا المباراة الأخيرة في صدارة المجموعة الثانية بالقسم الثاني بفارق نقطة، لكنها دفعت ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول، حيث خسرت 1-صفر أمام إسرائيل بهدف مانور سولومون.

واستغلت التشيك الفرص لتفوز بثنائية توماس سوتشيك وزدينيك أوندراسك، وتهبط سلوفاكيا إلى القسم الثالث.

وكانت روسيا تملك فرصة الترقي عن المجموعة الثالثة، لكنها سقطت بقوة أمام صربيا بفضل رباعية في الشوط الأول.

وهز لوكا يوفيتش الشباك مرتين، فيما أضاف نيمانيا رادونيتش ودوسان فلاهوفيتش هدفين، واختتم فيليب ملادينوفيتش الخماسية في الشوط الثاني، وتلقت روسيا أكبر هزيمة منذ 2004.

وقال ستانيسلاف تشيرتشيسوف مدرب روسيا: «بدأنا المجموعة بشكل جيد، لكن النهاية لم تكن جيدة، نملك العديد من اللاعبين الشبان، وليس من السهل تحقيق النجاح على الفور، نملك فريقاً وهذا هو أهم شيء».

وتصدرت المجر المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدمة بثلاث نقاط على روسيا، بعدما هز ديفيد زيجر وكيفن فارجا الشباك في الشوط الثاني، لتفوز 2-صفر على تركيا التي هبطت إلى القسم الثالث.

وهز أدريان جربيتش الشباك في الدقيقة الأخيرة، ليمنح النمسا التعادل 1-1 مع النرويج التي تقدمت عبر غاياس زاهد عند مرور ساعة من اللعب.

واكتفت أيرلندا الشمالية بالتعادل 1-1 مع ضيفتها رومانيا لتهبط إلى القسم الثالث.

وتصدرت النمسا المجموعة برصيد 13 نقطة، متقدمة بثلاث نقاط على النرويج التي علمت قبل المباراة بمنح الاتحاد الأوروبي «اليويفا» الفوز 3-صفر لرومانيا، بعد رفض الحكومة سفر المنتخب بسبب وجود حالات مصابة بفيروس كورونا.

وهبطت بلغاريا إلى القسم الثاني بتعادلها من دون أهداف مع أيرلندا.