تمبروولفز يضم إدواردز

لوس أنجلوس (أ ف ب)

ضم فريق منيسوتا تمبروولفز لاعب جامعة جورجيا أنتوني إدواردز، كأول خيار له، ضمن «درافت 2020» للدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة، الذي تأجل بفعل الإغلاق جراء تفشي جائحة كورونا المستجد. واختار تمبروولفز الذي أنهى موسمه بـ19 فوزاً و45 خسارة، إدواردز الذي بلغ معدل تسجيله 19 نقطة لكل مباراة كطالب جديد، في مسعى لتعزيز صفوفه، إلى جانب النجمين الشابين كارل أنتوني تاونز ودي أنجيلو راسل. وقال إدواردز في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من منزله في جورجيا: «أشعر أنني سأتلاءم بشكل مثالي مع هؤلاء الشباب».