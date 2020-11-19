ديوكوفيتش يسقط في «الماسترز»

لندن (أ ف ب)

سقط الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول أمام الروسي دانييل مدفيديف «الرابع» 3-6 و3-6، ضمن الجولة الثانية لمجموعة «طوكيو 1970» من بطولة الماسترز الختامية التي تجمع سنوياً بين أفضل ثمانية لاعبين خلال الموسم.

وضمن الروسي بلوغ نصف النهائي، فيما اختلطت الأوراق بالنسبة للبطاقة الثانية، بعد فوز الألماني ألكسندر زفيريف المصنف سابعاً على الأرجنتيني دييجو شفارتسمان الثامن 6-3 و4-6 و6-3.

وانحصر التنافس على المقعد الثاني في المربع الذهبي بين ديوكوفيتش وزفيريف، وتحسم المباراة بينهما اليوم اسم المتأهل.

وكان ديوكوفيتش فاز بسهولة في مباراة الأولى على شفارتسمان الثامن 6-3 و6-2، فيما تغلب مدفيديف على زفيريف 6-3 و6-4.

وقال مدفيديف بعد اللقاء «ما زلت أحب لعب نوفاك، أحد أفضل أبطال رياضتنا، عندما كنت طفلاً، رأيته يفوز بأول ألقابه الكبرى، وهو حلم الطفولة يتحقق بمواجهته».