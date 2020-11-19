«كورونا» يجتاح منتخبات «القارة السمراء»!

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، عن إجراء 4146 اختباراً للكشف عن فيروس كورونا المستجد للاعبي المنتخبات الوطنية التي شاركت في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا المقررة بالكاميرون مطلع عام 2022، ومن المعروف أن «كورونا» حرم بعض المنتخبات من جهود عدد كبير من النجوم، مثلما حدث مع منتخب مصر بإصابة نجميه محمد صلاح ومحمد النني.

وذكر «كاف» في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي أمس الأول: تم إجراء 4146 اختباراً لـلكشف عن مرض «كوفيد - 19»، جاءت 48 منها فقط إيجابية، بواقع 30 لاعباً و18 مسؤولاً «أقل من 1% من الذين تم اختبارهم».

وأضاف: «تم وضع خطة استئناف كرة القدم، على أساس نظام فحص صارم وجهد مكثف في مجالات السلامة والأمن، وساعدت جهود التعاون الكبرى عبر القارة، بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية عبر الإنترنت في تمهيد الطريق لاستئناف آمن لمسابقات النخبة لدينا».

وقال: «أثبت الأمر فاعليته، إذ أقيمت جميع المباريات الـ48 المقررة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون في ظروف صحية مثالية، ومع ذلك نهدف للحفاظ على مستوى عال من الأداء».

وأشار «الكاف» إلى أنه ستتم دراسة النتائج بهدف زيادة تحسينها، وبالتالي، فإن المواعيد الأخرى «بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2020 ومسابقات الأندية موسم 2020 - 2021 وآخر جولتين من تصفيات توتال كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون قد تستفيد منها أيضاً».

وأكد أحمد أحمد رئيس «الكاف» أن البروتوكول الذي تم وضعه يتطلب الكثير من العمل، ويستفيد مما يتم تطبيقه في قارتنا وفي العالم بأسره.

وشدد للموقع الرسمي لـ«الكاف» على ضرورة ضمان سلامة جميع المعنيين، داخل الملعب ومن حوله، حتى خلال هذه الأوقات الصعبة التي يواصل فيها الوباء، كونه تهديداً قائماً للغاية، حيث تواجه البلدان موجة ثانية منه.

وقال: «كرة القدم استأنفت حقوقها في الملاعب، وكان نجاحاً مذهلاً أن تقام المباريات المخطط لها».

واختتم «الكاف» بيانه قائلاً: «تم لعب 48 مباراة شهدت تسجيل 105 أهداف».