نجل كانافارو ينضم إلى لاتسيو

روما (أ ف ب)

انضم أندريا كانافارو نجل فابيو قائد منتخب إيطاليا الفائز بكأس العالم عام 2006، إلى صفوف فريق الشباب في لاتسيو، بحسب ما ذكر الأخير في بيان أمس.

وقال نادي العاصمة الإيطالية: «إثر عودته إلى إيطاليا لمتابعة دروسه، قرر أندريا اختيار مشروع قطاع الشباب في لاتسيو».

ويبلغ أندريا السادسة عشرة من عمره «1.85 م». وهو يشغل مركز قلب الدفاع، تماماً مثل والده الذي دافع عن ألوان أندية عريقة، بينها يوفنتوس والإنتر الإيطاليان وريال مدريد الإسباني.

وكان أندريا يلعب في صفوف جوانزو إيفرجراند الصيني الذي يشرف على تدريبه والده منذ عام 2017.

وكشفت صحيفة «كورييري ديلو سبورت»، أن لاتسيو نجح في سحب البساط من جاره روما، في الحصول على خدمات اللاعب الذي وقع عقداً معه حتى عام 2024.