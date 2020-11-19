شاهد رياضة: تعويذة «عميد الفراعنة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يسرع الإسباني سيرجيو راموس خطاه، من أجل اللحاق بـ«عميد» لاعبي العالم الحالي، المصري أحمد حسن، بعدما بات مدافع «لاروخا» على بُعد 6 مباريات فقط، ليعادل رقم أسطورة «الفراعنة»، صاحب الـ184 مباراة دولية، ويبدو واضحاً أن خطة المنتخب الإسباني، تحت قيادة لويس إنريكي، تمنح «الضوء الأخضر» للقائد المدريدي، لتحقيق هذا الحلم الأوروبي العالمي، بعد سيطرة نجوم الكرة العربية على هذا اللقب، خلال سنوات عديدة، ومنذ بلوغ أحمد حسن قمة تلك القائمة، قبل 8 سنوات، حاول لاعبون كثيرون مطاردته، من مختلف الجنسيات والقارات، لكن «عميد الفراعنة» السابق، بدا كأنه وضع «تعويذة» خاصة، تمنع ملاحقيه من الاقتراب من منصبه الشرفي العالمي، إلا أن ما يقدمه حالياً، «الماتادور» الشرس راموس، يؤكد أنه لن يتوقف عن الركض، حتى يحصد هذا اللقب.

أسطورة الوسط المصري لم تتوقف إنجازاته عند هذا المنصب الشرفي، بل تجاوز ذلك بكثير، حيث يُعد أكثر لاعبي القارة الأفريقية، حصداً للقب «كأس الأمم» بـ4 بطولات، بالتساوي مع زميله التاريخي، عصام الحضري، وكذلك يقف حسن على خط واحد بجوار عملاق الكاميرون، ريجوبير سونج، كأكثر اللاعبين مشاركة في الكأس القارية في 8 نسخ، كما أنه أحد أفضل هدافي البطولة العريقة، برصيد 8 أهداف.

ويهوى كثيرون الحديث عن التعويذة الخيالية، التي ربطت بين أحمد حسن وكرة القدم، بسبب أهدافه التي أنتجتها تسديداته غير العادية، وكانت البداية في مرمى جنوب أفريقيا، في نهائي كأس الأمم عام 1998، ويومها افتتح نجم الإسماعيلي ابن الـ23 عاماً آنذاك، أهداف «الفراعنة»، بتصويبة قوية انحرفت بصورة غريبة جداً وسكنت الشباك، مخالفاً قواعد الفيزياء، والمثير أن «العميد» كررها بعد 8 سنوات، بطريقة كربونية في شباك ليبيا عام 2006، قبل أن يسجل من كرة مشابهة في نهائيات كأس الأمم 2010 في مرمى الكاميرون.