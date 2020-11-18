قمة صدارة الدوري بين «الملك» و«العميد»

منير رحومة (دبي)

تعود عجلة دوري الخليج العربي للدوران من جديد بدايةً من الغد، بعد راحة لحوالي أسبوعين خصصت لخوض «الأبيض» مباراتين وديتين دوليتين، حيث تستأنف ملاعبنا أجواء الإثارة والحماس، بعد أن استمتعت الجماهير بانطلاقة قوية ومشوقة للدوري، شدت الأنظار، وحبست الأنفاس خلال الجولات الخمس الماضية.

وتقام غداً 4 مباريات قوية وعلى درجة كبيرة من الأهمية، خاصة بالنسبة للقمة الكروية التي ستجمع بين المتصدر والوصيف، في حوار مشوق بين فريقين يقدمان أفضل العروض الفنية.

وتتجه أنظار الجماهير غداً إلى السهرة الكروية التي تحتضنها الإمارة الباسمة، بين الشارقة متصدر جدول الترتيب بـ15 نقطة، والنصر صاحب المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط، حيث يعول كل فريق على انتزاع نتيجة إيجابية تدعم حظوظه في المنافسة بجدية على لقب الدوري.

ويطمح أصحاب الأرض في مواصلة سلسلة الانتصارات، بحصد فوز سادس أشبه بجمع ست نقاط، لأنه سيعمق الفارق بينه وبين الملاحق المباشر، وبالتالي الابتعاد في الصدارة مبكراً.

أما «العميد»، الذي يظهر في هذا الموسم بمستوى مميز، فيطمح بدوره في انتزاع فوز ثمين ينتزع به المركز الأول، ويقوي من حظوظه في المنافسة بجدية على اللقب.

وفي زعبيل يستضيف الوصل العين في «كلاسيكو» يحتفظ دائماً بحماسه وإثارته، بفضل الندية التي تميز مختلف مباريات الفريقين.

وعلى الرغم من البداية المتذبذبة لكل منهما في افتتاح الموسم، فإن «الإمبراطور» و«الزعيم» يرغبان في بدء حملة التصحيح انطلاقاً من مباراة الغد، والعمل على جمع النقاط واللحاق بفرق المقدمة، حتى لا يبتعدا كثيراً عن كوكبة المنافسين على الصدارة.

وفي بقية برنامج مباريات الغد، يستقبل بني ياس صاحب المركز الثالث بـ10 نقاط، ضيفه اتحاد كلباء صاحب المركز العاشر بـ6 نقاط فقط، حيث يرغب «السماوي» في تشديد الملاحقة بأعلى جدول الترتيب، وانتظار نتيجة تخدمه في لقاء الشارقة والنصر، خاصة في حالة التعادل، بهدف الاقتراب أكثر فأكثر.

أما فريق «النمور» فيطمح بدوره إلى استغلال الصحوة التي تحققت في آخر مباراتين له في الدوري وكأس الخليج العربي، ومواصلة النتائج الإيجابية، خاصة أنه يملك لاعبين مميزين قادرين على تقديم عروض قوية.

وبالنسبة للمباراة الرابعة فتجمع بين الفجيرة وحتا، في صراع مبكر بين أصحاب المراكز الأخيرة في جدول الترتيب، من أجل الهروب من المناطق الحمراء.

ويعول أصحاب الأرض على العروض القوية التي قدموها في الجولات الماضية، لمواصلة أدائهم القوي، أملاً في أن ترافق النتائج حقيقة المستوى الفني للفريق، بينما يدخل فريق حتا المواجهة بإصرار كبير على تصحيح وضعه، واستغلال مبارياته مع فرق من نفس المستوى، لجمع النقاط والابتعاد عن مراكز الخطر.



العنبري: نتائجنا تمنحنا الثقة

علي معالي (الشارقة)

قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: «لقاء الغد أمام النصر من المباريات المهمة والمنتظرة في الجولة، وهي موقعة ستكون ممتعة للمشاهدين، وسوف نواجه فريقاً مستعداً بشكل جيد للغاية، ويمتلك مدرباً متميزاً ومجموعة من اللاعبين المواطنين والأجانب أصحاب الكفاءات العالية».

وأضاف: «النصر من الفرق المرشحة للمنافسة على البطولة، وفريقي مستعد بشكل جيد، والنتائج الإيجابية التي حققناها حتى الآن تمنحنا الثقة والاستمرار في تقديم الأفضل دائماً، وهي من المباريات التي نحتاج فيها إلى الحضور الذهني والجانب البدني، خاصة أن النصر بدنياً يقاتل حتى اللحظات الأخيرة».

وتابع: «أي مدرب يعتبر ثبات التشكيلة من الجوانب المهمة بالنسبة له، وللاعبين، وأعتقد أن عناصر قوة النصر في ثبات التشكيلة والدور البارز للجهاز الفني معهم».



كرونوسلاف: لا نبحث عن أعذار

دبي (الاتحاد)

عبر الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر عن امتعاضه صراحة من «أيام الفيفا»، وقال: «لا تعجبني عادة في ظل انضمام اللاعبين الدوليين للتحضيرات قبل يومين فقط من موعد المباريات، ولكنها تبقى جزءاً من كرة القدم، ومهمتنا كجهاز فني في التعامل مع مثل هذه الأوضاع، وقطعاً لن نبحث عن الأعذار»، مشيراً إلى عودة النجوم الدوليين لصفوف «العميد» استعداداً لمباراة الشارقة.

وحول مواجهة المتصدر، أكد المدرب سعادته بخوض اللقاء المهم والكبير في كرة الإمارات، وقال: «نحترم الشارقة الفريق القوي وصاحب الخبرات الجيدة والتوازن في التشكيلة، ولدينا في المقابل فريق جيد يمر بظروف وأجواء إيجابية، استعداداتنا كانت على قدم وساق خلال فترة التوقف»، مشدداً على أن المباراة تبقى فقط مواجهة على 3 نقاط كغيرها.



سالم ربيع: لا ننشغل بظروف المنافس

مراد المصري (دبي)

أكد سالم ربيع مدرب الوصل، أن فريقه لا يشغل نفسه بالغيابات المتوقعة في صفوف العين، وقال: «يجب ألا نفكر بغياباتهم، وعلينا التركيز على أنفسنا، ونستعد لهذه المباراة لتقديم الأداء المطلوب وحصد النتيجة التي نطمح لها، والعين مرت عليه ظروف مماثلة، وهو من الفرق الكبيرة التي عرف كيف يتجاوزها؛ لذلك لا يجب ألا ننظر لهم بقدر أن ننظر لأنفسنا».

ورفض المدرب اعتبار أن هذه المباراة نقطة بداية، موضحاً أن الوصل يأخذ الموسم بحصيلة كاملة بكافة المحطات، ويجب أن يلعب جميع المباريات بنفس الرغبة، وإن كانت هذه المباراة كونها بين فريقين كبيرين فإنها ربما تمنح اللاعبين حافزاً أكبر، وقال: «كما نحسب حساباً للمنافس، فإنه يفعل ذلك، فالوصل ثاني أكثر فريق تتويجاً بلقب الدوري، ومن قلاع كرة القدم في الدولة».



بيدرو: تركيز على التفاصيل

العين (الاتحاد)

قال البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين: «يتوجب علينا أن ندخل أجواء مباراة الوصل بقوة وتركيز عالٍ، لتحقيق هدفنا المتمثل في إحراز الأهداف والمحافظة على شباكنا نظيفة، من أجل حصد النقاط الثلاث مع إظهار الاحترام للمنافس، وأن نلعب وفقاً لخططنا وتحضيراتنا مع التركيز على التفاصيل التي ترجح كفتنا على الأرض، وندرك جيداً أن منافسنا جيد ولديه نزعة هجومية، ويمتلك عناصر في خط المقدمة يتمتعون بالمهارة عالية.

وأضاف: «علينا تقييم حالة لابا كودجو مع اقتراب موعد المباراة وسننتظر حتى الساعات الأخيرة لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مشاركته، فجميع هؤلاء اللاعبين مهمين للفريق ونعلم مدى حاجتنا لأن نكون فريقاً قوياً، ولذلك أسعى إلى اختيار أفضل اللاعبين في التشكيلة لنكون فريقاً أقوى ونحصد نقاط المباراة الثلاث».



إيسايلا: وفرة الخيارات محيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

أعرب الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس عن سعادته البالغة باكتمال صفوف فريقه بعد عودة المصابين، مؤكداً أنه في حيرة من أمره لاختيار تشكيلة المباراة بسبب وفرة الخيارات.

ووصف إيسايلا مباراة فريقه أمام اتحاد كلباء بالصعبة، وقال في المؤتمر الصحفي أمس: «نحن أمام منافس عنيد وقوي وأكبر دليل ما قدمه أمام الجزيرة في كأس الخليج العربي وصعوده للدور ربع النهائي على حسابه».

وأضاف: «نعم كانت بداية اتحاد كلباء مهزوزة بعض الشيء، لكن مع مرور الوقت استعاد توازنه وقدم مستويات جيدة».

وشدد على أن هدف فريقه الفوز، لاستعادة نعمة الانتصارات الغائبة في الدوري منذ مباراتين.



داسيلفا: مهمتنا صعبة

فيصل النقبي (كلباء)

قال خورخي داسيلفا مدرب كلباء، إن فريقه تنتظره مباراة قوية وصعبة أمام بني ياس، محذراً من خطورة الفريق المضيف، الذي يمتلك خط هجوم قوي، وحقق انطلاقة غير مسبوقة منذ بداية الدوري، بغض النظر عن تراجعه في آخر مباراتين، مشيراً إلى أنه على ثقة كبيرة في كافة عناصر الفريق للعودة من الشامخة بالنتيجة الإيجابية».

وحول عودة الهداف بينال ملابا المتأخرة غداً من مسقط رأسه توجو بعد المشاركة مع منتخب بلاده أمام منتخب مصر خلال تصفيات أمم أفريقيا، قال داسيلفا: «ملابا من اللاعبين المهمين وهو هداف الفريق، وسنقف على مدى جاهزيته ولدينا ثقة كبيرة في البديل، في حال لم يتمكن اللاعب من التواجد خلال المباراة».



جوران: «ديربي» مصغر!

الفجيرة (الاتحاد)

أكد الصربي جوران مدرب الفجيرة إيمانه التام بقدرة لاعبي فريقه على أداء مباراة جيدة أمام حتا في الدوري، وذلك بعد ضمان «الذئاب» لورقة الترشح لربع نهائي كأس الخليج العربي.

ووصف جوران المباراة بـ«الديربي المصغر» «بين الفريقين القابعين في أسفل الترتيب برصيد نقطة وحيدة لكل منهما، وقال: «أتوقع مباراة صعبة ومعقدة في ذات الوقت، ونحن عازمون على نيل العلامة الكاملة والاستفادة من إقامة المباراة على أرضنا، محذراً في ذات الوقت من خطورة «الإعصار»، الذي يملك لاعبين مواطنين وأجانب على مستوى عالٍ».

ولفت المدرب إلى أنه قام بدراسة طريقة لعب حتا جيداً، وأن اللاعبين استوعبوا خطة لعبه وأن ينتظر منهم فقط كيفية التطبيق للخروج بالنتيجة الإيجابية.



كونتيس: الوضعية متشابهة

حتا (الاتحاد)

أكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن تشابه الوضعية والأهداف التي يسعى لها فريقه ومنافسه الفجيرة يزيد من قوة المباراة بينهما، وقال: «يجب أن نقاتل ونلعب بتركيز كبير في هذه المباراة، روزنامة المباريات وضعتنا أمام اختبارات صعبة، وسنبدأ في هذه المباراة بخوض مباريات يجب أن نظهر فيها قتالية أكثر ورغبة أكبر بحصد المزيد من النقاط».

وتابع: «عملنا بشكل جيد طوال الأسبوع، وهناك طاقة إيجابية للاعبين في التدريبات، أتمنى أن تظهر في المباراة، حيث أؤمن أن الفريق في كرة القدم يلعب في المباريات بنفس الطريقة التي يتدرب بها».

واختتم: «يجب أن نواصل تطوير الأداء والبناء على ما قدمناه أمام بني ياس في كأس الخليج العربي خلال الأسبوع الماضي».