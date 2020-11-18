«دبي الرياضي» يمنح دروجبا ميدالية خط الدفاع الأول

دبي (الاتحاد)

منح مجلس دبي الرياضي ميدالية خط الدفاع الأول إلى ديديه دروجبا النجم والهداف السابق لنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب كوت ديفوار، وسلم سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي الميدالية إلى النجم العالمي بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وذلك أثناء زيارة دروجبا لمقر مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم.

وبحث المجلس سبل تعزيز التعاون الرياضي مع النجم العالمي، الذي أكد عزمه الاستثمار في المجال الرياضي في دبي، كما تجول في أروقة المجلس، وقدم قميصه مع فريق تشيلسي هدية إلى مجلس دبي الرياضي.

وأعرب دروجبا عن سعادته بزيارة الدولة، وقال: «أحببت دبي منذ مجيئي إليها عام 2004، فالناس هنا يتميزون بالود والكرم وأصبحوا مثل عائلتي، كما أن جودة الحياة والأمان وفخامة العيش في دبي لا تضاهى بأي مكان في العالم، وأهنئ قيادة الدولة على الجهود المبذولة لجعل الناس يعيشون سعداء وفي مكان آمن».

وأضاف: «منذ أول زيارة لي للإمارات اكتسبت العديد من الأصدقاء الذين أصبحوا كعائلة بالنسبة لي، لذا من المهم بالنسبة لي أن آتي إلى هنا في مجلس دبي الرياضي وأخبرهم بمدى سعادتي وحبي لهذا المكان المليء بالنشاط والحيوية ونمط الحياة الصحي والنشيط، من الصعب وصف مدى التطورات التي أشهدها في كل زيارة لي لهذا المكان الرائع، وهو أمر جيد لأنه يعني أن التنمية مستمرة لتحسين نمط الحياة».

وتقدم النجم العالمي إلى مجلس دبي الرياضي على منحه ميدالية خط الدفاع الأول، وقال: «هذا التكريم شرف لي، وأوجه رسالة إلى جميع أفراد المجتمع: لا بد أن يفهم الجميع أن الرياضة تجعلك أقوى، وعندما تكون أقوى لا أقول إنك لست بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات ولكن الرياضة تساعدك على تقوية جهاز المناعة ومحاربة هذا الفيروس، وأؤكد للجميع على البقاء آمنين، فنحن بحاجة إلى احترام جميع التدابير الاحترازية والتصرف بمسؤولية، فقد فقدت من قبل وكيل أعمال عندما كنت في ساحل العاج، وكانت لحظة صعبة».