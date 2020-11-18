اتحاد الجو جيتسو يدشن المرحلة الثانية لبرنامج توفير لقاح كورونا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجو جيتسو بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن قيامه، بالتنسيق مع جميع أندية الجو جيتسو في الدولة، لتشجيع وتسهيل حصول لاعبي الأندية والمنتخب الوطني على لقاح «كوفيد-19»، وذلك في إطار الجهود الوطنية الحثيثة في مكافحة الفيروس، وضمان بيئة آمنة وملائمة للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتأتي هذه الخطوة الرائدة في أعقاب إعلان الاتحاد عن استكمال المرحلة الأولى من برنامج توفير لقاح «كوفيد-19» لفريق العمل وأعضاء الجهاز الفني ولاعبي المنتخب الوطني، ويعتبر الاتحاد من أوائل الجهات المحلية التي تعاملت مع الجائحة بشكل استباقي، عبر الالتزام بالتوجيهات الصارمة المتصلة بالصحة والسلامة، واعتماد البروتوكولات الصحية المبتكرة، وأفضل الممارسات المتبعة في مكافحة الفيروس، ما مهّد لاستئناف النشاط الرياضي في بيئة تترسخ فيها أفضل الإجراءات الاحترازية، وفقاً لأرقى المعايير العالمية.

وأكّد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية، حرص الاتحاد على صحة وسلامة اللاعبين وأضاف: «نهدف إلى التقدم بخطى واثقة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية، وسبيلنا إلى ذلك هو تشجيع اللاعبين وحثّهم على تلقي اللقاح، وبالتالي العودة شيئاً فشيئاً إلى سابق عهدنا مع البطولات والمنافسات الحماسية.