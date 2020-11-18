فيتيل يحدد الحد الأقصى لاستمراره في «فورمولا-1»

ميونيخ (د ب أ)

قال الألماني سيبستيان فيتيل سائق فريق فيراري المنافس في سباقات سيارات «فورمولا-1»، إنه لا يرغب في الاستمرار في السباقات بعد أن يبلغ من العمر 40 عاماً، لكنه يتوقع استمراره لمزيد من الأعوام المقبلة.

وقال فيتيل في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» الأسبوعية، تنشرها اليوم: «أنا الآن في الثالثة والثلاثين من عمري، عندما أكون في الأربعين لن أرغب في مواصلة المشاركة في السباقات، ولذلك، فالاستمرار لما بين ثلاثة وسبعة أعوام أخرى، يمكن أن يكون واقعياً».

وتوج فيتيل بلقب بطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا-1» في أربعة مواسم متتالية خلال مشواره مع فريق ريد بول، لكنه سيرحل عن فيراري بنهاية الموسم الجاري دون أن يتوج معه باللقب.

وقال فيتيل: «هذا العام صعب بالنسبة لي، كانت لدي شكوك بشأن نفسي نظراً لأنني لم أصل إلى أي مكان».