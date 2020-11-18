28 لاعباًً في نزالات «محترفي الكيك بوكسينج»

أبوظبي (الاتحاد)

تقام غداً بطولة الإمارات «K1 للكيك بوكسينج» للمحترفين في نسختها الثانية، بمشاركة 28 لاعباً من المحترفين المصنفين، على صالة فستيفال أرينا دبي (بدون جمهور)، تنفيذاً للإجراءات الاحترازية، وتشمل فحص المشاركين كافة وفقاً للضوابط الصحية، وأكمل اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية والصحية الاحترازية لإقامة البطولة.

وعبر طارق بن هزيم المهيري المدير التنفيذي للاتحاد مدير البطولة، عن سعادته بالمستوى الكبير الذي ظهرت به البطولة في نسختها الأولى، مؤكداً أن هذه النسخة ستكون مبهرة في جميع مراحلها للمستوى العالي للمشاركين فيها، الأمر الذي سينعكس على مستواها الفني، مشيراً إلى أن 6 لاعبين مواطنين يشاركون في البطولة، ما سيكون له دور في تطوير خبراتهم من خلال مواجهة لاعبين أصحاب خبرة في اللعبة، الأمر الذي سينعكس على أدائهم في الاستحقاقات المستقبلية وعلى المنتخبات الوطنية.

وأضاف: الاتحاد حريص على استمرار النشاط وتنظيم هذه البطولة وفقاً للإجراءات الاحترازية، وعمل الاتحاد على تنفيذها قبل موعد انطلاق المنافسات لضمان الحفاظ علي سلامة اللاعبين والمدربين، ويشرف على إدارة منافسات البطولة طاقم تحكيم مشترك من الاتحادين الدولي والإماراتي، ممن لديهم الخبرة الكافية لإدارة مثل هذه البطولات الاستثنائية.

وأوضح مدير البطولة: البطولة سيتم بثها عبر التطبيق الإلكتروني الذي أصبح الوسيلة المعتمدة لجميع أنشطة وأجندة وأخبار الاتحاد، إضافة إلى تضمنه معرض صور لمختلف بطولاته وأنشطته، وعبر قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك وبمختلف وسائط التواصل الاجتماعي، بما يضمن سهولة وصول عشاق رياضة الكيك بوكسينج لمتابعة الحدث والاستمتاع به.

وأضاف طارق المهيري: الاتحاد سيقوم منذ البداية بفحص كافة المشاركين وفقاً للضوابط الصحية التي تبدأ بفحص «PCR»، وذلك بإشراف الجهات الصحية المعنية، والتأكد من سلامتهم قبل وخلال وبعد منافسات البطولة، التي استعدت لها اللجنة الفنية بشكل جيد، ووفرت لها كل متطلبات النجاح.