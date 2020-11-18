نجوم السرعة يطاردون ألقاب بني ياس في ميدان

دبي (الاتحاد)

يجتذب مضمار ميدان، مساء اليوم، نخبة من نجوم السرعة الذين يتنافسون على لقب بطولة بني ياس للخيول العربية للفئة الثانية، في الحفل الذي يحتوي على 7 سباقات بمشاركة 74 خيلاً تتنافس على جوائزه المالية البالغة 645 ألف درهم.

ويبرز في الشوط لمسافة 1400 متر «السجنجل» حامل لقب مزرعة الروية، ولكن فارس الإسطبل تاج اوشي اختار «الواجل» بطل واحة ليوا، وتنافسهما بقوة الفرس «موني تو بيرن» بطلة الجولة الأولى من تحدي آل مكتوم للفئة الأولى.

ويسعي نجم السرعة «جايدي البراق» الفائز في بداية الموسم لقلب الطاولة على منافسيه، فيما سيكون «تيمور» الفائز بأربعة سباقات، أحد النجوم الذين يدفع بهم ماجد الجهوري.

ويتصدر «ذا جريت كوليكشن» ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، وينافسه رفيقه في الإسطبل «فنار» وهناك «جالفنايز»، ويشكل «جورج فيليرز» خطورة في السباق بعد أن أحرز نتائج جيدة خلال الموسم الماضي، فيما اختار دين اونيل «الكامل».

ويجتذب الشوط الثاني لمسافة 1200 متر خمس مهرات في عمر السنتين «مبتدئة»، أبرزها «جميرا بيتش».

ويعود «زبردست» صاحب التصنيف الأعلى البالغ 85 لمواجهة «أنتونيو فيفالدي»، في الشوط الثالث المخصص للمبتدئة لمسافة 1400 متر. ويسعي «رويال ساندز» لاقتناص لقب الشوط الرابع لمسافة 1400، ويطمح «إمبورتانت ميشن» لإثبات حسن ترشيحه في تحدي السرعة لمسافة 1200 متر بالشوط السادس «تكافؤ»، ويعود «إمورتلايزد» الطامح للقب الشوط الأخير لمسافة 2000 متر «تكافؤ».