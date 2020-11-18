كأس رئيس الدولة لليد بين الشارقة وشباب الأهلي

رضا سليم (دبي)

يسدل الستار، مساء اليوم، على النسخة الـ43 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة اليد للرجال لموسم 2019-2020، بالمباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الشارقة وشباب الأهلي بصالة الوصل، في مواجهة البحث عن اللقب الثامن لكلا الفريقين، بعدما فاز كل فريق باللقب 7 مرات، وسيكون اللقب هذه المرة بمثابة الفاصل، ومن يتصدر عدد مرات الفوز بأغلى الكؤوس، خاصة أن الوصل هو الآخر لديه 7 ألقاب، وفي الوقت نفسه يلعب الشارقة للفوز باللقب الذي حققه في الموسم قبل الماضي، وكسر احتكار شباب الأهلي للبطولة في موسمين متتاليين.

وتعد المواجهة بين الفريقين بمثابة سيناريو مكرر في السنوات الأخيرة، خاصة أن الملك والفرسان هما الأبرز في كرة اليد، ودائماً ما يلتقي الفريقان في نهائي البطولات، ليس فقط على مستوى الرجال، بل أيضاً على مستوى المراحل السنية، وهناك مواجهة بين الشارقة وشباب الأهلي على لقب كأس السوبر لفئة الشباب يوم 30 نوفمبر الجاري.

وفي الوقت نفسه، تعد المواجهة الأولى بين المدربين المصريين هاني الفخراني مدرب الشارقة، وعاصم حماد مدرب شباب الأهلي، في الظهور الأول لهما مع فريقيهما هذا الموسم.

وتأهل الملك الشرقاوي للمباراة النهائية بعد فوزه على فريق الجزيرة بنتيجة 22-20 في المباراة التي جرت بينهما بصالة نادي العين مساء أمس الأول، وانتهى شوطها الأول بتقدم الملك الشرقاوي بنتيجة 12-8، وأدار اللقاء الدوليان عمر الزبير ومحمد راشد النعيمي، وعلى الطاولة مجدي صباح ومحمد حقي، والمراقب عبدالله خميس.

وكانت المواجهة قوية من جانب الفريقين، في ظل محاولة الجزيرة العبور للنهائي، إلا أن الشارقة تقدم من بداية المباراة ونجح فخر أبوظبي في إدراك التعادل 6-6، وبعدها عاد الشارقة ورفع النتيجة إلى 9-6 وحسم الشوط الأول بفارق 4 أهداف، ولم يتغير الوضع في الشوط الثاني، حيث دانت السيطرة للشرقاوية، ولكن لم يتعد الفارق 4 أهداف، وحسمها في النهاية وصعد للنهائي.

ويعول الشرقاوية على مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، بالإضافة إلى الدكة القوية بعد التعاقدات التي تمت الموسم الحالي ودخول لاعبين مواطنين ومقيمين في القائمة، أبرزهم المصري علي زين ومواطنه محمود فايز والبحريني علي ميرزا، بالإضافة إلى الثلاثي محمد إسماعيل وطارق علي وخالد سعيد، ورحمة غالب، بجانب فراس محمد، وأحمد هلال، وطارق شاهين، وأحمد عبدالله، ومبارك عبدالله، وسعود بلال، وسيف علي، وضاحي محمد.

وفي المقابل نجح شباب الأهلي في عبور نفق النصر، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس الأول بصالة الوصل بنتيجة 30-23، بعدما حسم الشوط الأول لمصلحته بفارق 4 أهداف 13-9، ليصعد للمباراة النهائية، بحثاً عن أول الألقاب هذا الموسم.

ويملك الفرسان قاعدة كبيرة من اللاعبين الدوليين، منهم وحيد مراد، وعيسى البناي، ومرزوق أحمد، ويوسف بلال، ومحمد جمعة، وعبدالله درويش، والحارس المميز عبدالرحمن خميس، والمحترف التونسي محمد رضا فراد.