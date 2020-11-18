«الأولمبية» تشارك في «افتراضية» مجموعة العشرين

دبي (الاتحاد)

أكد محمد المحمود، النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ضرورة استخدام الرياضة كوسيلة للتلاحم والتعاون في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها الحركة الأولمبية والرياضية على مستوى العالم بأكمله، وذلك لما تصنعه من جوانب إيجابية وبصمات كبيرة في حياة الشعوب، غير أنها تنشر السعادة والإيجابية في نفوس الجميع، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تقوم به اللجان الأولمبية الوطنية والمؤسسات الرياضية لاستمرارية الأنشطة والفعاليات الرياضية، على الرغم من وجود جائحة «كوفيد - 19»، وتسببها في فرض العديد من القيود لإقامة المحافل المختلفة بصورتها الطبيعية، مما يعد في حد ذاته عملاً كبيراً نقدره وندعمه بكل الطرق، إيماناً بأهمية الرياضة في كافة الأوقات، وخاصة الصعبة منها.

جاء ذلك خلال كلمة اللجنة الأولمبية لدول مجموعة العشرين، الذي نظمته المملكة العربية السعودية افتراضياً، ضمن برنامج المؤتمرات الدولية، المقامة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين 2020، حيث تبلورت محاور المؤتمر حول أهمية استدامة القطاع الرياضي لنمو الاقتصاد وأنظمة الرعاية الصحية وازدهار المجتمعات، كما مثلت اللجنة بالمؤتمر المهندسة عزة بنت سليمان عضو المكتب التنفيذي للجنة.

وترأس المؤتمر الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ رئيساً فخرياً لمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية.

وأشاد باخ بإدراج الرياضة ضمن محاور برنامج الحياة في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وهو ما يؤكد مساهمة الرياضة في تغيير الحياة للأفضل، كما ثمن الحضور زيادة ميزانية التضامن الأولمبي بنسبة 16% في الدورة الأولمبية 2020-2024.