نجوم العالم يطاردون لقب الجولف في ملعب النار

دبي (الاتحاد)

أعلن عدد من أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف مشاركتهم في النسخة الأولى من «بطولة الجولف في دبي» المقدمة من موانئ دبي العالمية، على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف، في الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل، وهو الحدث الجديد الذي سيكمل ثنائية مثيرة في دبي مع إقامة بطولة جولة موانئ دبي العالمية، ختام موسم الجولة الأوروبية الذي سيقام في الأسبوع التالي، ويشهد تتويج بطل «السباق إلى دبي».

وسينضم الإنجليزي لي ويستوود، الفائز مرتين بلقب «السباق إلى دبي»، إلى الألماني مارتن كايمر والإنجليزي داني ويليت ممن سبق لهم حصد ألقاب بطولات كبرى، ضمن مجموعة قوية في افتتاحية بطولة الجولف في دبي المقدمة من موانئ دبي العالمية.

ويسعى ويستوود لتحقيق المزيد من المجد في الدولة، بعد أن حصل على لقبه رقم 25 في الجولة الأوروبية في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في وقت سابق من هذا الموسم، ويحتل اللاعب الإنجليزي حالياً المركز الرابع في ترتيب «السباق إلى دبي». وفي المقابل يهدف كايمر، الفائز بلقب بطولة كبرى مرتين وبطل «السباق إلى دبي» لعام 2010، إلى مواصلة النهضة المهنية التي تمتع بها هذا الموسم في حدثي دبي المزدوج.

ويضيف داني ويليت، بطل الماسترز عام 2016، مزيداً من القوة النجومية إلى بطولة الجولف في دبي، حيث فاز ببطولة جولة موانئ دبي العالمية 2018 وأوميجا دبي ديزرت كلاسيك عام 2016.