دوري السلة: الوحدة يعبر العين والظفرة يكسب الجزيرة

علي معالي (دبي)

فاز الشارقة بخبرته بديربي الإمارة الباسمة بعد التفوق على البطائح في الجولة الرابعة من دوري رجال السلة بنتيجة 88 - 78، فيما كسب شباب الأهلي منافسه فريق النصر 96 - 91 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

في المباراة الأولى فرط البطائح في التفوق الذي حققه في الربعين الأول والرابع (17-16 و25-18)، بعد أن نجح الشارقة في قلب النتيجة وحسم المباراة لصالحه بنيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الثاني والثالث (24-21 و30-15).

وفي مباراة ثانية عانى شباب الأهلي لضمان انتصاره الصعب على حساب النصر، بعد ربع أول انتهى بالتعادل (18-18) وربع ثان حسمه العميد لصالحه (24-23)، قبل أن يستعيد «الفرسان» اتزانهم وينجحوا في نيل الأفضلية بالربع الثالث (31-25)، التي كانت كفيلة بتحقيق الفوز بالمباراة، بعد أن انتهى الربع الرابع بالتعادل (24-24).

وبنتائج الجولة يفرض شباب الأهلي وبتسجيله لانتصاره الثالث على التوالي، نفسه شريكاً مع البطائح في صدارة المجموعة الأولى بـ6 نقاط لكل منهما، ومع خوض البطائح لـ4 مباريات مقارنة بـ3 للفرسان، وتقدم الشارقة إلى المركز الثالث بـ5 نقاط، بفارق النقطة عن النصر الرابع، والوصل الحاصل على راحة في هذه الجولة في المركز الخامس بـ3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية التي أقيمت جولتها الثانية، فاز فريق الوحدة على العين 99 - 49، والظفرة على الجزيرة 80 - 52، وعرف الوحدة كيفية تحقيق انتصاره العريض على العين، عقب نجاح لاعبيه في بسط أفضليتهم المطلقة على المراحل الأربع للمباراة بواقع «27-17 و20-13 و26-15 و26-4».

وضمن الظفرة انتصاره على الجزيرة، بنيل لاعبي الظفرة الأفضلية بنتائج الأرباع الثلاثة الأولى (20-13 و20-3 و23-15)، فيما اكتفى الجزيرة بنيل الأفضلية بنتيجة الربع الرابع (21-17)، وبذلك يواصل الظفرة والوحدة شراكتهما على صعيد المركز الأول والنقطة الرابعة، بفارق النقطتين عن العين ثالث الترتيب، فيما أودت خسارة الجزيرة للدخول شريكاً مع بني ياس الحاصل على راحة هذه الجولة في المركز الأخير ورصيدهما نقطة لكل فريق.