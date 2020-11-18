«أزرق 86» يعود بـ«أعلى موج» بعد غياب 34 عاماً

سلطان آل علي (دبي)

بدأ النصر الموسم الكروي بآمال وطموحات عالية من الشارع الرياضي ومحبيه، بعد التعاقدات والاستعدادات المميزة التي قام بها في فترة التوقف الطويلة، وحتى الآن لم يخيب «العميد» الظنون.

فقد انطلق النصر بـ13 نقطة خلال 5 جولات من 4 انتصارات وتعادل وحيد، ولم يتعرض للخسارة حتى الآن، لتكون هذه البداية الأفضل في عصر الاحتراف، حيث لم يسبق لـ«العميد» أن تجاوز حاجز الـ11 نقطة، والذي حققه مرتين في موسمي 2015-2016 و2012-2013، كما أنه لم يتعرض للخسارة في أول خمس جولات لثالث مرة في عصر الاحتراف.

وتعد هذه الانطلاقة هي الأفضل للعميد في تاريخه منذ موسم 1986-1987 قبل 34 عاماً، حين حقق العلامة الكاملة بـ15 نقطة و5 انتصارات، كما سجل النصر 11 هدفاً لتكون هذه رابع أقوى بداية تهديفية في تاريخ النادي بالدوري، في حين أنه لم يستقبل سوى هدف وحيد ضد الجزيرة بالجولة الأولى، وهذا ما لم يحدث لـ«الموج الأزرق» المنيع منذ موسم 1984-1985 قبل 36 عاماً، والذي استقبل فيه هدفاً واحداً من نادي خورفكان.

وحافظ «العميد» على شباكه نظيفة في 4 مناسبات بالجولات الخمس ضد كل من خورفكان والوصل وعجمان وحتا ليعيد التاريخ إلى موسم 1985-1986، الذي تحقق فيه الرقم نفسه، حيث حافظ على شباكه أمام الوصل والجزيرة والشباب والأهلي، وشهد ذلك الموسم آخر بطولة دوري لأقدم أندية الإمارات عبر التاريخ قبل الانقطاع والغياب إلى يومنا هذا.

انطلاقة النصر المميزة هذا الموسم أعادتنا إلى الفترة المميزة لـ«العميد»، التي كان فيها منافساً شرساً على لقب الدوري، حيث خسر لقب موسم 1984-1985 في مباراة فاصلة أمام الوصل بنتيجة 0-1 بعد تساويهما بالنقاط، في حين توّج جهوده برفع الدرع في موسم 1985-1986، بعد منافسة شرسة كذلك مع الوصل، فيما كان على بعد 5 نقاط فقط عن الشارقة بطل موسم 1986-1987، واحتل المركز الرابع.

وإذا ما قاربنا بين البدايات التاريخية «رقمياً»، فسنجد أنّ محصّلة «العميد» هذا الموسم أقرب ما تكون إلى محصّلته في موسم تحقيق الدوري الأخير بـ1985-1986، عندها حقق النصر 5 انتصارات خلال 5 جولات وسجّل 12 هدفاً، بينما استقبل هدفين اثنين وخرج بـ4 شباك نظيفة، في حين أنه في هذا الموسم ظفر بـ4 انتصارات وتعادل واحد، وسجّل 11 هدفاً واستقبل هدفاً وحيداً، وحافظ على شباكه 4 مرات كذلك.

وتتوافق الصدف في شراكة لاعبين اثنين للقب هدّاف الفريق، وهما تيجالي وتوزي بـ3 أهداف، في حين تشارك خالد إسماعيل ومبارك مال الله صدارة الهدافين في 1985 بثلاثة أهداف كذلك لكل منهما.

ويخوض «العميد» في قادم الجولات مباريات قوية ومصيرية بدءاً بمتصدر الدوري والاختبار الأصعب لقدرات الفريق نادي الشارقة، ثم ملاقاة المتوهج بني ياس، وستوضح المواجهتان الكثير من ملامح المنافسة للنصر على وجه التحديد وبقية الفرق المتنافسة.