5 جولات من الدوري «تحت دائرة الضوء»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت رابطة المحترفين ظهر أمس اجتماعاً فنياً تنسيقياً مع الأندية المحترفة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد»، وترأس الاجتماع حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، بحضور أعضاء اللجنة الفنية، ووليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وبحضور ممثلي الأندية المحترفة.

جاء الاجتماع كمبادرة أطلقتها الرابطة بهدف التواصل المستمر مع الأندية، واستغلال فترة التوقف للمباريات الدولية للمنتخب الوطني، للوقوف على كل التفاصيل الخاصة بمباريات الدوري في الجولات الخمس الأولى، وطرح كافة التفاصيل المتعلقة بالتنظيم ومعايير إقامة المباريات، وكل ما يتعلق بالبروتوكول الخاص بالتعامل مع جائحة كورونا، والذي تم تعميمه قبل انطلاق الموسم، للنقاش ورصد كافة الإيجابيات والسلبيات، بالإضافة لمخرجات المباريات الخاصة بالدوري في الجولات الماضية، من حيث الجوانب الفنية وزمن اللعب الفعلي، فضلاً عن الجوانب التنظيمية والإدارية وغيرها.

وافتتح رئيس اللجنة الفنية الاجتماع بكلمة ترحيبية، مشيداً بالدور الفعال للأندية المحترفة وفريق عمل الرابطة واتحاد الكرة، الذي أسهم في إنجاح المسابقات على الرغم من الظروف الحالية التي يمر بها العالم بأسره، بسبب جائحة «كوفيد -19»، وحرصهم الشديد على أن تقام جميع المباريات في ظروف إيجابية وسلسة، وأكد المري حرص رابطة المحترفين على التواصل المستمر مع الأندية والاستماع لملاحظاتهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه، استعرض طه عزت مدير إدارة المسابقات والعمليات، تقريراً عن مختلف المسابقات التي تنظمها الرابطة، والمبادرات التي تم تنفيذها منذ انطلاق الموسم، وكل ما يتعلق بها وإيجابيات التطبيق على الأرض، بالإضافة للملاحظات التي يمكن طرحها للتطوير في الفترة المقبلة. كما شهد الاجتماع مناقشات مثمرة مع الأندية، تم خلالها طرح التحديات والمقترحات التطويرية، والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة بشكل أكثر كثافة وتركيزاً، ولاسيما ما يتعلق ببعض الملاحظات الخاصة بالإجراءات الاحترازية وآلية التعامل معها، فضلاً عن التركيز على جانب التطوير الفني وزيادة زمن اللعب في المباريات بعد تقديم عرض تفصيلي.

وأبدت بعض الأندية المشاركة في ورشة العمل تفاعلاً كبيراً مع ما تم طرحه للنقاش بين الحضور، وقدم بدر أحمد عضو شركة نادي الشارقة الشكر إلى رابطة المحترفين على مبادرتها بالالتقاء بمسؤولي الأندية باعتبارهم شركاء أصليين في إنجاح الموسم، وأصحاب مصلحة في إظهار منافسات الرابطة في أبهى صورة وأفضل تنظيم، وقال: «نشكر الرابطة على حرصها لسماع رأينا كأندية مشاركة في بطولاتها وأهمها الدوري، وعلى تطوير تنظيم البطولة من كل النواحي».

وقال حسن إبراهيم التميمي المنسق العام لنادي الظفرة: «قدمنا بعض المقترحات الخاصة بالإجراءات ما قبل المباريات، والتي تطابقت مع رأي كثير من الأندية، متمنياً أن تتواصل مثل هذه الاجتماعات، وأن تتم متابعة مخرجات هذه الورشة».

وأشاد صلاح جلال، مدير الفريق الأول وفريق تحت 21 سنة بنادي النصر، بما دار من نقاش خلال ورشة العمل، مؤكداً أن تقييم ما تم خلال الجولات السابقة من بطولة دوري الخليج العربي والوقوف على الإيجابيات وتوضيح السلبيات أمر صحي ويصب في المصلحة العامة للجميع حتى يظل دوري الخليج العربي مثالاً يحتذى به.