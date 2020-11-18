سليمان يعود إلى الظفرة أمام خورفكان

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

عاد مسعود سليمان لاعب الظفرة إلى التدريبات بالكرة أمس الأول، بينما لحق الأردني ياسين البخيت بالفريق عقب انتهاء معسكر منتخب بلاده في دبي، وكانت التدريبات شهدت قبل ذلك عودة الثنائي مسلم فائز ودينيلسون بيريرا لتتحسن ظروف الفريق، من حيث العناصر الأساسية قبل مواجهة خورفكان يوم السبت بالجولة السادسة من دوري الخليج العربي، فيما سيتواصل غياب الثنائي سلطان الغافري وعمران الجساسي اللذين تعرضا لإصابتين عضليتين، وسيكونان خارج الحسابات في الأسبوعين المقبلين على أقل تقدير.

وتبدد عودة هذا العدد من اللاعبين للتدريبات قلق الصربي فيلسيوفينتش مدرب الفريق، الذي ستكون لديه ظروف أفضل بكثير عن ما مر به الفريق في الفترة الأخيرة، بعد موجة من الإصابات الناتجة عن ضعف مخزون اللياقة البدنية.

ومن جهته، قال عبدالرحيم جمعة، مدير الفريق، إن الوضع يعتبر جيداً، قياساً بالفترة الماضية، وإن التحضير للقاء عجمان مضى بوتيرة طبيعية وبروح معنوية عالية، بعد دعم كبير وجده اللاعبون من رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس شركة الظفرة لكرة القدم، وقال: «نأمل العودة إلى سكة الانتصارات أمام خورفكان الذي نحترمه جداً، وسيتعامل معه فارس الظفرة بحذر كبير».

وأضاف: «خسرنا في آخر جولتين أمام منافسين على البطولة وخارج ملعبنا، وقد تجاوزنا آثار ذلك، ونركز حالياً على ما أمامنا من مباريات وثقتنا كبيرة في عناصر الفريق، وقدرتهم على حصد النقاط خلال الفترة المقبلة».