تراولي وسرور يعززان قائمة عجمان

رضا سليم (دبي)

يضع أيمن الرمادي مدرب فريق عجمان اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق قبل التوجه إلى أبوظبي لمواجهة الوحدة في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، بعد غدٍ، ويواجه الفريق مشاكل كثيرة في قائمة الفريق، بسبب الإصابات التي تتزايد من جولة إلى أخرى وأدت إلى تواجد 12 لاعباً في قائمة البرتقالي، وسيكون سعد سرور أول العائدين من الإصابة فيما يتحدد موقف الغاني وليام أوسو من المشاركة في المباراة من عدمها بناء على التقرير الطبي للاعب.

وفي الوقت نفسه، عاد الجامبي أبوبكر تراولي إلى صفوف الفريق بعد مشاركته مع منتخب بلاده في تصفيات الأمم الأفريقية، حيث غاب اللاعب عن مباراة الفجيرة في كأس الخليج العربي، وينتظر الجهاز الفني أن تكون جاهزية تراولي أفضل، وخاصة أن أداء اللاعب من بداية الموسم متواضع بسبب تأخر انضمامه للفريق، بعد موافقة الشباب السعودي على إعارته مجدداً للفريق، ولم يسجل اللاعب أية أهداف حتى الآن.

وأكد محمد حسين مدير الفريق أن التجهيزات لمباراة الوحدة بدأت بعد الخروج من كأس الخليج العربي وحصول اللاعبين على راحة، وخاصة أن الفريق لعب 5 جولات في الدوري ومباراتين في الكأس، وهو ما تسبب في شعور اللاعبين بالإجهاد من توالي المباريات دون الحصول على راحة، لاسيما أنها تأتي في بداية الموسم، وهو ما تسبب في قائمة كبيرة من الإصابات في الفريق، إلى درجة أنه لا تمر مباراة إلا وتحدث إصابة أو أكثر في الفريق.

وأضاف أن «البرتقالي» سيتوجه إلى العاصمة أبوظبي غداً للتجهيز لمواجهة العنابي، وقال: «نأمل أن يقدم اللاعبون مستوى جيداً، خاصة أن الإصابات الكثيرة تمثل تحدياً للفريق وفرصة للبدلاء في إثبات أحقيتهم في اللعب ضمن قائمة الأساسيين».