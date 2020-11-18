سفراء «الخليج العربي».. ظهور دولي خجول

معتصم عبدالله (دبي)

اختتمت أمس الأول، المشاركات الدولية لنجوم أندية دوري الخليج العربي بنهاية «أيام الفيفا»، والتي شهدت مجموعة من المباريات الودية الدولية، والمشاركات الرسمية في تصفيات كأس أمم أفريقيا، ودوري الأمم الأوروبية، حيث بدأت الأندية في استقبال نجومها العائدين، تأهباً لانطلاقة الجولة السادسة لدورينا، والتي تشهد مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها قمم الشارقة والنصر، الوصل والعين، وشباب الأهلي والجزيرة.

واستحقت المشاركة الدولية لسفراء دورينا وصف «الظهور الخجول»، بعدما اكتفى لاعبان اثنان فقط، من أصل 7 نجوم، بالعلامة الكاملة برصيد 180 دقيقة، ممثلين في جناح النصر ريان مينديز مع منتخب بلاده الرأس الأخضر، ولاعب وسط شباب الأهلي عزيز جانييف مع أوزبكستان.

وقاد مينديز الرأس الأخضر في مباراتين على التوالي أمام رواندا، حسمتا بالتعادل السلبي ضمن تصفيات أمم أفريقيا، فيما شارك جانييف أساسياً في وديتي منتخب أوزبكستان أمام سوريا 0-1 والعراق 1-2، واللتين أقيمتا بالإمارات ضمن التحضيرات للجولة المقبلة في تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023.

وجذبت التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2022 المشاركة الأكبر لسفراء دوري الخليج العربي، فبجانب مشاركة مينديز مع الرأس الأخضر، ظهر الثنائي التوجولي بينيل ملابا مهاجم اتحاد كلباء، ولابا كودجو مهاجم العين في مباراتي توجو أمام منتخب مصر 0-1 و1-3، ولعب ملابا لنحو 154 دقيقة في المباراتين، مقابل 178 دقيقة لمواطنه لابا، دون أن ينجحا في هز الشباك.

وشارك مبوكو مهاجم الوحدة، العائد مؤخراً لقائمة منتخب الكونجو، لنحو 87 دقيقة في مباراتي منتخب بلاده أمام الجابون 0-0، وجامبيا 2-2 ضمن تصفيات المجموعة الرابعة، حيث يحتل الكونجو المركز الثالث برصيد 6 نقاط.

في المقابل، شارك الأردني ياسين البخيت أساسياً لـ 90 دقيقة، ضمن تشكيلة «النشامى» أمام العراق 0-0، في الودية الدولية الأولى، قبل أن يشارك بديلاً في الودية الثانية أمام سوريا 1-0، واحتضنت الإمارات التجربتين الوديتين، أسوة بمباراتي منتخب أوزبكستان.

واكتفى برانديلي كواس جناح النصر بخوض مجموعة من الحصص التدريبية مع منتخب بلاده كوراساو، في الظهور الرسمي الأول للهولندي جوس هيدينك المدرب الجديد للمنتخب والذي تولى المهمة مؤخراً، في المقابل غاب الأوزبكي شوكوروف عن تشكيلة منتخب بلاده في وديتي أمام سوريا والعراق، فيما جرى استبعاد إسلام خان لاعب العين من قائمة منتخب كازاخستان.