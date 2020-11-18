مرشح رئاسة برشلونة: لا بديل عن ميسي حتى بعد اعتزاله

أنور إبراهيم (القاهرة)

طالب فيكتور فونت أحد المرشحين لرئاسة نادي برشلونة الإسباني خلفاً لجوزيب ماريا بارتوميو الرئيس المستقيل، بضرورة الاحتفاظ بالنجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق لسنوات طويلة قادمة، حتى بعد اعتزاله اللعب.

وقال في تصريحات نقلها موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية: «لا بد من ضمان عدم رحيل ميسي عن البارسا تحت أي ظرف، لأننا لن نجد له بديلاً، فعندما يكون في فريقك أفضل لاعب في العالم، فعليك أن تحتفظ به لأنه لو ذهب إلى فريق منافس، ستكون أنت الخاسر، ولهذا فإن الاحتفاظ به ضرورة ملحة».

وذهب فونت إلى ماهو أبعد من ذلك وقال: «أرى أن الشراكة بين ميسي والبارسا علاقة تاريخية، ونريد أن نضمن توافر الظروف الملائمة التي تمكن ميسي من لعب دور ما في النادي حتى بعد اعتزاله، لأنه قادرعلى تقديم الكثير من الأفكار البناءة».

وقال موقع جول: إن انتخابات رئاسة برشلونة التي ستجرى يوم 24 يناير المقبل، ستشهد منافسة قوية بين أكثر من مرشح ووقتها سيعرف فونت ما إذا كان هو الرجل الذي سيبدأ حواراً مع «البرغوث» أم مرشح آخر غيره.