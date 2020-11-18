لويس إنريكي: أشعر بسعادة هائلة

إشبيلية (د ب أ)

أبدى لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني سعادة بالغة، وأثنى على لاعبيه بشكل كبير بعد الانتصار الساحق الذي حققه المنتخب على نظيره الألماني 6-0 مساء أمس الثلاثاء.

وقال إنريكي (50 عاماً) عقب المباراة: «سعيد للغاية بهذه النتيجة التي حققها اللاعبون، أود أن أقول إن كل من في الفريق ساهم في هذا النجاح، دون أن أسلط الضوء على أحد». وأضاف: «الفوز على فريق مثل المنتخب الألماني يتطلب العمل الجماعي من الجميع، المباراة سارت بشكل مثالي، وكل عنصر شارك وحقق مهمته». وتابع: «المنتخب الألماني دفع بأفضل تشكيلة، وأعتقد أننا لعبنا بشكل رائع منذ البداية، كانت واحدة من أفضل مباريات المنتخب».

واختتم إنريكي تصريحاته قائلاً: «أشعر بسعادة وبهجة هائلتين، إزاء هذا الانتصار الذي يحمل أهمية كبيرة، نظراً لأنه تحقق في مباراة رائعة».