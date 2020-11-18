الدراجات المائية تروي الفصل الثالث في الحديريات

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة النادي، تنطلق غداً الجولة الثالثة والختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 47 متسابقاً يتنافسون على ألقاب ست فئات.

وتبدأ المنافسات من الصباح الباكر مع المرحلة الأولى وانطلاق الفئات الخمس الأولى وهي واقف جي بي 1، جالس جي بي 3، جالس جي بي 2، فئة كبار المتسابقين واقف محترفين، ثم يخف الحماس في موقع السباق حتى انطلاق المرحلة الثانية في الثانية والنصف ظهراً، والتي ستنطلق بنفس ترتيب فئات الفترة الصباحية مع زيادة فئة الحركات الاستعراضية. والجدير بالذكر أن كل الفئات سيمتد زمن المنافسة خلالها إلى 15 دقيقة، عدا فئة الواقف محترفين والتي ستكون الفترة المخصصة لها هي 20 دقيقة، والحركات الاستعراضية، حيث خصص لكل متسابق 3 دقائق لإبراز أفضل ما لديه، وسيلي السباق مباشرة تتويج أوائل الجولة.

وأعرب سالم الرميثي، مدير عام النادي، عن الارتياح الكبير لما لقيته الجولة الثالثة من تفاعل وتسجيل من قبل المتسابقين ومحترفي الرياضة في الإمارات، وقال: على الرغم من أن المشاركة مقتصرة على الموجودين والمقيمين في الدولة، فإن عدد المشاركين مرضٍ وكبير بالنسبة لنا، وأضاف: في الأيام العادية كان عدد المشاركين يفوق السبعين والتسعين متسابقاً في بعض الأحيان، وستعود هذه الأيام قريباً جداً بإذن الله، وأكد أن المنافسة ستكون قوية عبر هذه الجولة، ولاسيما أن موسم الدراجات المائية وألقابه المختلفة تعتمد على جمع النقاط والوصول إلى ألقاب البطولة.

وعن موقع السباق شدد الرميثي أن النادي البحري مستمر دوماً في التواجد في شواطئ مختلفة وسياحية في العاصمة أبوظبي، حيث إن الدراجات المائية تواجدت في أكثر من أربعة شواطئ حتى الآن، خاصة مع النهج الجديد الذي يتبعه النادي بالترويج لكل وجهة يقوم باستضافة الحدث من خلالها.