«تيم المتألق» يتفوق على نادال

لندن (رويترز)

قدم دومينيك تيم عرضاً هجومياً مذهلاً ليفوز على رفائيل نادال 7-6 و7-6 في مباراة رائعة، وسدد المصنف الثالث عالمياً 37 ضربة ناجحة ليحقق انتصاره الثاني في دور المجموعتين، وضمن مكانه في المربع الذهبي، بعد فوز ستيفانوس تيتيباس حامل اللقب بصعوبة على أندريه روبليف.

وقال تيم، الذي بات حقاً أحد القوى الرئيسية في منافسات الرجال، عقب انتصاره السادس على نادال في 15 مواجهة بينهما: «كان من المهم للغاية الفوز بالمجموعة الأولى لأن معدل فوزه بالنقاط بعد الفوز بالمجموعة الأولى مذهل».

وقال نادال إن: «تفاصيل صغيرة» حسمت المواجهة الرائعة وأبدى ثقته في قدرته على حصد اللقب، رغم أنه سيواجه اليوم مهمة صعبة أمام تيتيباس الذي أفلت من فخ الروسي روبليف ليفوز 6-1 و4-6 و7-6.

وقال نادال، وصيف البطل مرتين في لندن: «ستكون مواجهة صعبة أخرى، لكن إذا لعبت بهذه الطريق، فأنا واثق بأن لدي فرصة في هذه البطولة».