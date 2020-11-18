شاهد رياضة: صدأ «الماكينات» !

عمرو عبيد (القاهرة)

تلقى المنتخب الألماني ثاني أكبر خسارة كروية في تاريخه، بعدما سقط أمام إسبانيا بـ«نصف درزن» من الأهداف، في ختام مباريات المجموعة الرابعة في المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، ليتأهل «الماتادور» إلى المربع الذهبي، بينما أخفق «الماكينات» في تجاوز مرحلة المجموعات، مثلما حدث في النسخة الماضية من تلك البطولة، ليستمر المنتخب الألماني في التراجع بشدة خلال السنوات الماضية، تحت قيادة لوف، الذي يرى كثير من الخبراء أنه لم يعد لديه ما يقدمه مع منتخب بلاده، وأنه السبب الأول في «صدأ الماكينات»!

وبعد 111 عاماً، تعرض الألمان لهزيمة مهينة أمام الإسبان أيضاً، في مباراة رسمية هذه المرة، لأن 9 أهداف إنجليزية مزقت شباك «المانشافت» عام 1909، جاءت في مباراة ودية، لتتصدر النتائج القاسية التي لا تُنسى في تاريخ الكرة الألمانية. ورغم أن بطل العالم 4 مرات سابقة، عرف الخسارة بـ6 أهداف نظيفة من قبل، إلا أنها كانت في لقاء ودي أيضاً، جمعه بنظيره النمساوي عام 1931، ولكن تبقى «الثمانية المونديالية التاريخية» تؤرق ذاكرة الألمان، عندما وقعوا فريسة «أساطير المجر» في كأس العالم 1954، عندما دك بوشكاش ورفاقه مرمى «الماكينات» بنتيجة 8/‏‏3، في إطار دور المجموعات وقتها بمونديال سويسرا.

«الماجيارز» كانوا أباطرة اللعبة في خمسينيات القرن الماضي، بقوة هجومية لم يعرفها العالم من قبل، وأجمع الكل آنذاك أن تتويجهم بكأس العالم يُعد أمراً محسوماً، وجاءت البداية لتؤكد ذلك، بعد 9 أهداف في شباك كوريا الجنوبية، ثم «الثمانية الألمانية»، صحيح أن «الماكينات» صنع المعجزة في بيرن، بالفوز باللقب في النهائي، إلا أن المواجهة الأولى شهدت إهانة كبرى للألمان، بعدما تلاعب ساندور كوتشيس بهم، مسجلاً رباعية، بجانب ثنائية هيديكوتي، وهدف لبوشكاش، الذي لم يجد الألمان وسيلة لإيقافه سوى الخشونة الفائقة، وهو ما تسبب في إصابته بكسر في الكاحل، أبعده حتى النهائي، الذي فاز به «المانشافت» في مفاجأة كبرى.