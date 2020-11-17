بقرار سلطان القاسمي.. 3 مراسيم أميرية تنظم أندية الثقة وخورفكان للمعاقين و«الشارقة لسباقات الهجن»

الشارقة (وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة 3 مراسيم أميرية بشأن تنظيم أندية الثقة للمعاقين وخورفكان للمعاقين ونادي الشارقة لسباقات الهجن، ونص المرسوم الأميري رقم 33 لسنة 2020 بشأن تنظيم نادي الثقة للمعاقين في إمارة الشارقة على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة يُسمّى «نادي الثقة للمعاقين»، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه، على أن يكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن تُنشأ له فروع في بقية مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف نادي الثقة للمعاقين إلى تحقيق نشر ثقافة ممارسة رياضة ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها، والإسهام في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها النادي، فضلاً على تعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة ذوي الإعاقة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة، وخدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة ذوي الإعاقة، والمساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بممارسة رياضة ذوي الإعاقة في الإمارة وفق أفضل الممارسات، فضلاً على تمكين الكفاءات الوطنية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للممارسة رياضة ذوي الإعاقة.

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتعزيز الدور الرياضي والثقافي والمجتمعي لذوي الإعاقة بالنادي، تأهيل القيادات والكفاءات من ذوي الإعاقة في مجال رياضة ذوي الإعاقة، وتمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة برياضة ذوي الإعاقة بالتنسيق مع المجلس الرياضي.

كما يهدف أيضاً إلى إتاحة الفرصة لجميع ذوي الإعاقة لممارسة النشاطات الرياضية وصقل مواهب المتميزين لتهيئتهم للمشاركة في البطولات والمسابقات المحلية والإقليمية والدولية.

أما المرسوم الأميري رقم 32 لسنة 2020 بشأن تنظيم نادي خورفكان للمعاقين، فنص على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بالشؤون الرياضية والثقافية والمجتمعية لذوي الإعاقة يُسمّى: «نادي خورفكان للمعاقين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة خورفكان، ويجوز بقرار من مجلس الشارقة الرياضي بناءً على طلب رئيس المجلس أن تُنشأ له فروع في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: نشر ثقافة ممارسة رياضة ذوي الإعاقة وتوعية المجتمع بأهميتها وتعزيز ممارستها والإسهام في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية التي ينظمها النادي، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال رياضة ذوي الإعاقة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة وخدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة ذوي الإعاقة.

وينص المرسوم الأميري رقم 34 لسنة 2020 بشأن إنشاء نادي الشارقة لسباقات الهجن على أن يُنشأ في الإمارة نادٍ مختص بشؤون سباقات الهجن يُسمى «نادي الشارقة لسباقات الهجن» يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويتبع المجلس الرياضي ويعمل تحت إشرافه.

ويكون مقر النادي ومركزه الرئيسي في مدينة الذيد، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن ينشـئ فروعاً له في باقي مدن ومناطق الإمارة.

ويهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: الحفاظ على الموروث الثقافي المرتبط بسباقات الهجن والتوعية المجتمعية بأهمية وتعزيز ممارستها، وذلك من خلال بيئة رياضية محفزة تساهم في تطويرها، وتعزيز مكانة الإمارة في مجال سباقات الهجن على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمساهمة في وضع منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة القانونية والإدارية المرتبطة بسباقات الهجن في الإمارة وفق أفضل الممارسات، وتمكين الكفاءات الوطنية وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة وتنظيم سباقات الهجن.

ويكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات الآتية: وضع السياسات والخطط الاستراتيجية لتنظيم سباقات الهجن بالإمارة، وتأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال سباقات الهجن، وتمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي للدولة في الجهات ذات الصلة بسباقات الهجن بالتنسيق مع المجلس الرياضي، وإعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة سباقات الهجن، وتنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة بالهجن.