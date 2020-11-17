مقتنيات «الأساطير» في مزاد «قرن الأبطال»

لندن (رويترز)

يعرض أحد المزادات مقتنيات، منها كأس فريدة من نوعها صنعت لأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، وقميص ارتداه لاعب هوكي الجليد الكندي وين جريتسكي عندما كان مبتدئاً في عام 1979، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 100 عام على التاريخ الرياضي.

وتقدم دار سوذبيز للمزادات حوالي 100 قطعة تذكارية من رياضيين، من بينهم بيب روث ورافائيل نادال، ومحمد علي كلاي، وتوم برادي، وليبرون جيمس في مزاد عبر «الإنترنت» في الفترة بين 24 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يصل ثمن كأس جول ريميه التي منحت لبيليه بعد أن ساعد البرازيل في الفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في عام 1970 إلى 800 ألف دولار.