خالد بن زايد: «أصحاب الهمم» قوى فاعلة في بناء المجتمع

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهِمم مذكرة تفاهم مع الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة بشأن تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، والمساهمة في تأهيل الأطفال من فئة اضطراب التوحّد، من خلال رياضات ركوب الخيل التي لها جاذبية خاصة لديهم، وتُساهم في علاجهم، وذلك من خلال البرامج والزيارات والأنشطة المتفق عليها بين الجانبين.

حضر مراسم التوقيع التي جرت عبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الإمارات لدى مملكة البحرين، والشيخ خالد بن عبدالله بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى دولة الإمارات، ومحمد النصف أمين عام اللجنة الأولمبية البحرينية، ووقع المذكرة عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام للمؤسسّة، وعن الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة الشيخ عيسى بن عبدالله بن عيسى آل خليفة رئيس الاتحاد، كما حضر مراسم التوقيع عدد من قيادات المؤسسة والاتحاد البحريني.

وأعرب سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن تقديره للقائمين على الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة بمملكة البحرين الشقيقة، ورحب سموه بإبرام مذكرة التفاهم المشتركة بين المؤسسة والاتحاد، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين.

وقال سموه: «توقيع المذكرة هو تجسيد استمرار التكامل الثنائي والشراكة الاستراتيجية الناجحة بين المؤسسات في الإمارات ومملكة البحرين بعدة مجالات، ويمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون في كافة المجالات، ولا سيما الاجتماعية والإنسانية ومنها دعم جهود رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، وذلك في إطار تفعيل الرؤية المشتركة للتكامل بين البلدين، بما يحقق أهدافهما المشتركة، وتعزيز دور كل منهما للآخر في خدمة المجتمعين الإماراتي والبحريني».

وتوجه سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالتحية والتقدير إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وإلى المسؤولين عن الاتحاد البحريني، وعلى رأسهم الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة على تعاونهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مشيداً بموضوع المذكرة بشأن تبادل ونقل الخبرات بين الجانبين، والمساهمة في تأهيل الأطفال المصابين باضطراب التوحّد من خلال رياضات ركوب الخيل، وذلك عبر البرامج والزيارات والأنشطة المتفق عليها بين الجانبين، الذي من شأنه الإسهام في تحسين ظروف أصحاب الهمم، ليصبحوا قوى عاملة منتجة ومشاركة في بناء المجتمع.

من جانبه، بارك سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الاتفاقية، مؤكداً أنها تجسد التعاون البناء بين مملكة البحرين ودولة الإمارات في مختلف المجالات، وقال سموه: «العلاقات البحرينية الإماراتية تشهد تطوراً ملحوظاً في مختلف المجالات خاصة في الجانب الرياضي، ونحن في المملكة حريصون على تسخير الرياضة للعمل الإنساني، والمساهمة الفاعلة في تأهيل وعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد من خلال رياضات الخيل الأمر الذي يساهم في إيجاد تعاون بناء وقوي يساند هذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً، ويمهد الطريق إلى خلق بيئة متميزة وصحية وفاعلة لعلاج الأطفال الذين يعانون من التوحد».

من ناحيته، رحب عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بتوقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد الملكي البحريني للفروسية وسباقات القدرة المشرف والمسؤول على جميع أنشطة الفروسية والألعاب والفعاليات بالمملكة، وقال: المؤسسّة تسعى لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع كافة الجهات ذات العلاقة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بهدف الاستفادة من التجارب على أوسع نطاق لصالح منتسبيها من أصحاب الهمم، من خلال تبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والمهتمين من الطرفين والتعاون المشترك في مجالات التدريب والتأهيل وكافة الأنشطة.