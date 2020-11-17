357 جواداً في مهرجان الشارقة للإنتاج المحلي

الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق مهرجان الشارقة للجواد العربي -الإنتاج المحلي- بنسخته السابعة عشرة بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ايكاهو» وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، مربط البداير للخيول العربية، مستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية.

ويشارك في الفعاليات 357 جواداً من الإنتاج المحلي، تمثل مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة وبزيادة 40% عن النسخة السابقة للمهرجان.‬ ويقام المهرجان في الميدان الخارجي بالنادي، ويفتتح في تمام الثالثة والنصف عصر اليوم بفئة المهرات عمر سنة، المكون من قسمين «أ، ب»، وهو برعاية قناة الشارقة الرياضية ومربط البداير للخيول العربية، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين، ويتألف من قسمين «أ، ب» برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وتعتمد طريقة التحكيم على خمسة أنظمة أساسية موضوعية تعتمد في التقييم، وتشتمل على الآتي: الهوية العربية، الرأس والعنق، الجسم والانسياب، القوائم، الحركة، حيث تُعطى النقاط من (1 – 20) من قبل كل حكم من لجنة التحكيم وبصورة مستقلّة، كما تقبل أنصاف النقاط في التحكيم.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وتتأهل الخيول الحائزة على المركز الأول والثاني في جميع أشواط الفئات العمرية للمشاركة في كل من بطولة المهرات بعمر سنة، ثم بطولة المهرات، ثم بطولة المهور بعمر سنة واحدة، ثم بطولة المهور، ثم بطولة الأفراس، ثم بطولة الفحول، لإحراز لقب البطل الذهبي والبطل الفضي والبطل البرونزي.