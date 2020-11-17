«الإمارات» يواجه مهرة في بطولة الحبتور للبولو

دبي (الاتحاد)

تقود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها الإمارات في مواجهة فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور في الجولة الثانية لها ببطولة الحبتور للبولو المقامة حالياً بنادي الحبتور للفروسية، وتشهد جولة اليوم مباراة أخرى تجمع فريق هيسكث بقيادة لورا ديكون، مع فريق الدكتور عبدالرحمن بقيادة محمد الحبتور، وتسعى أطراف مباراتي اليوم لتحقيق الفوز للعبور إلى المربع الذهبي بعد غد الجمعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على أرض ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو الذي احتضن منافسات هذه البطولة والتي شهدت مشاركة 8 فرق تم توزيعها لمجموعتين.

وتتطلع سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم إلى تجاوز فريق مهرة الذي مني بخسارة في الجولة الأولى أمام جرين جيتس 8-3، والذي بدوره سيسعى لتعويض خسارته الأولى وتجديد آماله ببلوغ المربع الذهبي وخاصة أنه يضم نخبة من اللاعبين المواطنين خلف وطارق الحبتور إلى جانب جيسنتو امدوري، فيما يضم فريق الإمارات مارتن بيز ارو وسانتوس ارياتي وبابلو اوكويزا.