سالم عبدالرحمن يحرز لقب «جربة لأساتذة الشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز الفتى الذهبي سالم عبدالرحمن، لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، المركز الأول في بطولة جربة لأساتذة الشطرنج الخاطف التي ضمت 12 لاعباً، منهم 9 أساتذة دوليين كبار من 7 دول، هي: فرنسا وأميركا والإمارات ومصر والجزائر والهند وتونس، وأقيمت عبر الإنترنت على مدار يومين.

وتفوق سالم على جميع لاعبي البطولة، بينهم الأميركي جاتا كامسكي وصيف بطل العالم السابق، والمصري باسم أمين بطل أفريقيا والعرب، والهندي براجانندا بطل العالم للفئات السنية عدة مرات، وأبطال فرنسا رومان إدوارد وماكسيم لاجارد.

وفي الأدوار النهائية تفوق ‫سالم عبدالرحمن في ربع النهائي على الدولي كريستيان باور بطل فرنسا، وفاز في نصف النهائي على بطل العرب وبطل المنتخب الجزائري الدولي بلال بلحسن، أما في المباراة النهائية، فقلب نجمنا الطاولة على جاتا كامسكي في المباراة الختامية، بعد أن كان متأخراً بنقطتين، وعاد ليتعادل معه، ثم هزمه في الجولة الفاصلة.