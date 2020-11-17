«تحدي الدراجات» ينتظركم في شارع الشيخ زايد الجمعة

دبي (الاتحاد)

وجّه «تحدي دبي للياقة»، دعوة مفتوحة ومجانية لهواة ركوب الدراجات الهوائية للمشاركة في «تحدي دبي للدراجات الهوائية» الأول من نوعه، الذي سيقام صباح الجمعة، حيث سيتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية. ويقدم التحدي لجميع المشاركين إمكانية الاختيار بين مسارين حسب الرغبة.

ويقدم التحدي الفرصة للعائلات للمشاركة في مسار بطول 4 كيلومترات، لمختلف الفئات العمرية بدءاً من سن الخامسة. أما المسار الثاني المفتوح، فيمتد بطول 14 كيلومتراً، ويجمع عشاق ركوب الدراجات الهوائية الذين تبدأ أعمارهم من 13 عاماً. ويمكن للمشاركين الانطلاق على المسارين بالسرعة التي تناسبهم، وأيضاً في التوقيت المفضل لديهم. كما يستطيع أصحاب الهمم المشاركة في أيّ من المسارين.

وينطلق مسار الـ4 كلم العائلي من مكان قريب من مدخل مواقف سيارات سينما دبي مول، ويلتفّ حول بوليفارد الشيخ محمد بن راشد في وسط مدينة دبي، حيث يقوم المشاركون بدورة كاملة حول سوق البحار، ونافورة دبي، وبرج خليفة قبل أن يعودوا أخيراً ليصلوا خط النهاية. أما المشاركون في مسار الـ14 كلم، فسينطلقون على طول شارع الشيخ زايد الرئيسي بين مركز دبي التجاري العالمي وحديقة الصفا، حيث سيكون الطريق السريع مفتوحاً بالاتجاهين لراكبي الدراجات فقط. وسيتم تحديد نقطة الانطلاق المخصصة للمشاركين، وذلك لأول مرة بناءً على وقت البدء الذي اختاروه.

وتعليقاً على الفعالية، قال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: تعمل دبي على توفير مضامير ومسارات حديثة في مختلف المناطق مخصصة لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية بهدف تشجيع المزيد من أفراد المجتمع على تبنّي ثقافة ممارسة هذه الرياضة المهمة للترفيه عن أنفسهم والحفاظ على صحتهم، وكذلك استخدام الدراجة الهوائية في التنقّلات اليومية. ويحقق تحدي دبي للياقة، هذا الطموح من خلال تنظيم الدورة الأولى من فعالية الدراجات الهوائية التي تهدف إلى إحداث تغيير في ثقافة ممارسة الأفراد للرياضة على المدى الطويل، وتعزيز صحتهم على مستوى الدولة، وأيضاً الحرص على الحفاظ على نشاطهم.

ووجّه أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، دعوة إلى كافة سكان وزوار المدينة لتحقيق إنجاز جديد في مسيرة اللياقة التي انطلقوا بها، وقال: تنطلق دبي في طريقها نحو تبني أفضل الممارسات العالمية وتدابير السلامة والأمن اللازمة لتطوير بنية تحتية مناسبة لممارسة رياضة ركوب الدراجة الهوائية. ويمثل «تحدي الدراجات الهوائية» خطوة مهمة على طريق تحقيق هذا الإنجاز، وكذلك الاحتفاء بنشاط ركوب الدراجات الهوائية الذي يعزز ثقافة المشاركة والإيجابية في المجتمع، ويرتقي بالوعي العام تجاه الاستدامة البيئية، ويسهم أيضاً بفاعلية في رفع مستوى لياقة وصحة أفراد مجتمعنا.